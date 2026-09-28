Michel Serres et le Récit (Séminaire Michel Serres, ENS & Stanford Paris, 2026 - 2027)

Il était une fois Michel Serres... L’an dernier, c’est ainsi que nous avons entamé cette exploration de cette face particulière de la pensée et du style de ce philosophe si mal connu, au travers du séminaire Michel Serres et le Récit, organisé en collaboration entre l’École Normale Supérieure et le Centre de Stanford à Paris.

Nous cherchons à montrer pourquoi Michel Serres a non seulement étudié mais pratiqué le Récit, la Fable, le Conte, pour donner sens à notre histoire, à nos vies, aux dangers du moment présent qu’il a vus venir et dont il savait qu’il faut les conter, les raconter, pour les comprendre et pour agir. Il faut revenir aujourd’hui non seulement à sa théorie, mais à sa pratique du récit et à ses enjeux les plus contemporains.

Quoi de plus naturel alors que la collaboration, sur ce sujet, et pour ce séminaire, entre deux institutions qui été au cœur de la trajectoire, de l’enseignement, de la recherche intellectuelle de Michel Serres lui-même ?

Formé à l’École normale supérieure à laquelle il est resté attaché toute sa vie pour son lien entre Lettres et Sciences, et sa place au cœur de la recherche vivante, et où il est venu donner sa dernière leçon, Michel Serres a aussi enseigné à Stanford pendant près de trente ans (1984-2012), trouvant dans ce lieu une liberté rare et une communauté elle aussi profondément stimulante, interdisciplinaire, engagée et vivante.

Ce séminaire est donc un hommage à ce double héritage et à sa pensée profondément humaniste, transdisciplinaire et inventive, mais aussi sa continuation face aux dangers du présent que cette pensée nous aide à affronter, y compris avec les plus grands et les plus petits récits qui nous font vivre. Il s’inscrit aussi dans la continuité des rencontres que Serres animait sur le campus de Stanford : des conférences ouvertes à toutes et tous, qui réunissaient étudiants, collègues, et auditeurs extérieurs dans une atmosphère à la fois chaleureuse, collégiale et rigoureusement académique. Attaché à une pensée transversale et humaniste, Serres a marqué Stanford et l’ENS à la fois par sa capacité à tisser des liens entre les savoirs, les générations et les disciplines.

C’est à la croisée de ces deux ancrages que ce séminaire souhaite interroger la puissance du récit chez Serres. Car le récit, chez lui, ne se contente jamais de raconter : il met en relation, fait circuler, rapproche ce que les disciplines, les lieux ou les générations tiennent séparé. Il est ce fil qui passe d’un savoir à l’autre, d’un monde à l’autre, et qui, peu à peu, en révèle les liens.

Programme de l’année 2026-2027

Les séminaires se tiendront alternativement, de 18 h 30 à 20 h à :

ENS : 45 rue d’ULM, 75005, salle des Résistants (sauf 15-12, salle Paul Celan)

Stanford University Program in Paris : 28 Rue de Notre-Dame des Champs, 75006



Stanford 17-11 Audrey Calefas-Strebelle

Le mythe et le Grand Récit

ENS 15-12 Jennifer Tamas

Le Style

Stanford 19-1 Hélène Weis

Michel Serres Gascon

ENS 9-2 Jean-Charles Darmon

Don Juan, le festin et l’immortalité

ENS 16-3 Frédéric Worms

Les aventures du sens

ENS 20-4 Pierre Saint-Amand

Des tourbillons aux turbulences, Lucrèce, Balzac et Zola

Stanford 25-5 Robert Harrison et Florence Naugrette

Les mille et un récits de Michel Serres

Intervenants, par ordre d’intervention :

Audrey Calefas-Strebelle est directrice du Stanford Center à Paris et professeure de littérature. Docteure en littérature française de l’Université Stanford après des études d’histoire à la Sorbonne, elle a été assistante de recherche du philosophe Michel Serres de 2002 à 2012, une collaboration qui continue d’inspirer son enseignement et sa recherche. Ses travaux relèvent de l’anthropologie littéraire et portent sur les liens entre littérature, histoire et philosophie.

Agrégée de Lettres Modernes, Jennifer Tamas, titulaire soutient en 2012 à l'université Paris-Sorbonne d’une thèse en stylistique consacrée à Racine et d’un PhD en littérature française à l'université Stanford, elle enseigne la littérature française de l'Ancien Régime à l’université Rutgers, dans le New Jersey. Ses trois derniers livres : Au NON des femmes, Seuil, 2023, Faut-il en finir avec les contes de fées ?, La Martinière, 2024, Peut-on encore être galant ?, Le Seuil, 2024, ont rencontré un grand succès.

Retraitée de l’Université de Versailles (INSPE), Hélène Weis, fille de Michel Serres, eut une double carrière de bibliothécaire et d’enseignante. Certifiée de lettres, elle fut successivement enseignante au collège, documentaliste, bibliothécaire et formatrice de maîtres, métier qu’elle exerça après sa thèse, Les bibliothèques pour enfants entre 1945 et 1975, modèles et modélisation d’une culture pour l’enfance, Éditions du Cercle de la Librairie, 2005. Elle reste impliquée dans la recherche touchant la littérature de jeunesse, avec la revue Strenae : recherches sur les livres et objets culturels de l’enfance.

Jean-Charles Darmon a publié de nombreux travaux consacrés aux relations entre littérature, philosophie et morale à l’âge classique. Il est notamment l’auteur de Philosophie épicurienne et littérature au XVIIe siècle en France (PUF), de Philosophies de la fable. Poésie et pensée dans l’œuvre de La Fontaine (Hermann) et de la présentation et de l’édition de Michel Serres, La Fontaine avec, notamment « Jean de La Fontaine, Michel Serres et le palimpseste des Fables » (Le Pommier, 2021). Il est professeur de littérature française à l’École normale supérieure de Paris.

Frédéric Worms. Philosophe, professeur d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Il est directeur de l'École normale supérieure de Paris. Ancien élève de Michel Serres, ce dernier lui a confié la responsabilité de la publication de ses œuvres inédites, en collaboration avec Sophie Bancquart, Bernadette Bensaude-Vincent et Roland Schaer. Il a récemment publié Le Pourquoi du comment : Philosophie pour mieux vivre (Flammarion, 2024) et Vie, science, démocratie (PUF, 2026).

Ancien élève de Michel Serres à l’université Johns Hopkins, Pierre Saint-Amand est spécialiste de la littérature et de la philosophie des Lumières. Il est l’auteur de livres sur Diderot et les sciences, sur la philosophie politique, et sur le roman. Son dernier livre est intitulé : Suite libertine. Vies du XVIIIe siècle (Classiques Garnier). Il a enseigné à Stanford, à l’université Brown et il est maintenant professeur à l’université Yale.

Robert Harrison. Essayiste, philosophe et professeur de littérature française et italienne à l'université Stanford, spécialiste de Dante, il est notamment l’auteur de Forêt, essai sur l’imaginaire occidental (Flammarion, 1992), Les morts (Le Pommier, 2003) et Jardins. Réflexions sur la condition humaine (Le Pommier, 2007). Ami proche de Michel Serres, ils ont partagé d’innombrables discussions sur la littérature, la philosophie et la marche du monde.