Relief, Revue électronique de littérature française, vol. 20-1 : "Les écrivain·e·s du XIXe siècle et l'impératif de célébrité" (dir. Violaine François & Marceau Levin)

Avis de parution - Les écrivain·e·s du XIXe siècle et l'impératif de célébrité - dirigé par Violaine François et Marceau Levin

Douze ans après l'essai fondateur d'Antoine Lilti, Figures publiques. L'invention de la célébrité, cette notion fait l'actualité de la recherche : en témoignent un colloque à Toronto en 2023 organisé par Mélodie Simard-Houde et Adrien Rannaud, ayant donné lieu à un numéro de revue (Sur le journalisme, 2025, vol. 14, no 2, "La vedette et ses plumes : presse, littérature et célébrité") et un volume (La fabrique journalistique des célébrités : culture médiatique et vedettariat dans l'espace nord-atlantique (XVIIIe-XXIe siècles), Presses de l'Université de Montréal, coll. "La petite culture", 2026), mais aussi un programme de recherche franco-brésilien ayant abouti à un premier colloque, à Rio de Janeiro, en avril 2026 ("Les valeurs de la célébrité", 6-10 avril, UFRJ). Le présent numéro de Relief sera suivi d’un deuxième, qui paraîtra d’ici la fin de l’année, et portera ces questions aux XXe et XXIe siècles (Marceau Levin et Jérôme Meizoz dir., « La célébrité littéraire. Dispositifs, injonctions, négociations XXe-XXIe siècles », Relief, vol. 20, no 2).

Issu d'un Atelier de la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes qui s'est tenu à la Sorbonne en mai 2024, ce numéro explore la célébrité littéraire au XIXe siècle comme phénomène à la fois médiatique, social et esthétique. S'inscrivant dans le sillage des celebrity studies anglophones et des travaux francophones récents, il en déplace les perspectives en proposant d'envisager la célébrité non seulement comme un phénomène de réception, mais aussi comme un moteur des trajectoires d'écrivains et des formes littéraires elles-mêmes. Phénomène essentiellement médiatique, la célébrité s'impose pleinement au XIXe siècle avec l'essor de la presse et des images aisément reproductibles. Le numéro développe l'idée d'un impératif de célébrité : à mesure que l'espace médiatique se structure, les écrivains se trouvent soumis à une double condition, celle de créateurs et celle de chargés de relations publiques. La célébrité devient un système avec ses codes, ses contraintes et ses stratégies, auquel nul ne peut se soustraire sans risquer l'échec littéraire. Loin de se réduire à des contraintes normatives, cet impératif peut toutefois s'avérer fécond, stimulant l'innovation et engendrant de nouveaux modes d'expression. La célébrité apparaît ainsi comme un opérateur structurant du champ littéraire, qui reconfigure formes d'écriture, postures auctoriales et modes de légitimation.

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Numéro complet accessible en ligne…

Sommaire

Éditorial

En mémoire d'Anthony Glinoer - la rédaction de Relief

Au risque des médias : écrivain·e·s et impératif de célébrité au XIXe siècle - Violaine François, Marceau Levin

Articles

Entre rêves de gloire et réalités de la réclame : la célébrité littéraire en régime médiatique (1830-1850) - José-Luis Diaz

Prétendus suppliciés de la publicité : les exemples de Chateaubriand et de Lamartine - Samantha Caretti

Pour une réfutation de la célébrité comme impératif social : Flaubert épistolier - Thierry Poyet

Louisa Siefert et la célébrité en période parnassienne - Henri Berger-Martín

« [Le] désir de gloire [est] un désir de texte ». Pierre Michon, lecteur de Balzac - Morgane Kieffer

Grands et petits, marbres et plâtres : le carnaval de la célébrité - Jean-Didier Wagneur

Se faire un non : la célébrité des minoritaires - Pascal Durand

Capital mémoriel et capital de visibilité : la célébrité en différé - Vincent Laisney

Entretien

La célébrité littéraire des femmes au XIXe siècle : entre défi et empêchement. Entretien avec Damien Zanone - Violaine François

Supplément à l'entretien : La voix des écrivaines face à l'impératif de célébrité - Sophie Bros, Violaine François

Essai

Nathalie Heinich ou l’invention du capital de visibilité - Olivier Sécardin

Bibliographie

Bibliographie indicative - Violaine François et Marceau Levin

Varia

Fenêtres et capharnaüm dans Villa Crimée de Célia Houdart : une architecture et son envers - Manon Delcour