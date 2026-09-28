Colloque international

Écrire la nature : du symbolisme à l’écopoétique dans la littérature de jeunesse. Session 4 : « La Terre »

Université Hradec Králové, République tchèque et Alithila Université de Lille, France

18 et 19 mars 2027

La Terre constitue le quatrième et dernier volet du cycle de colloques internationaux consacrés aux éléments fondamentaux (eau, feu, air, terre) dans la littérature de jeunesse, initié à l’Université Hradec Králové.

Élément primordial de la cosmogonie présocratique et matrice universelle, la terre incarne la stabilité et la physicalité face à l'instabilité de l’air, du feu et de l’eau. Déesse mère, Gaïa ou mater genitrix, elle est à la fois le lieu de l’engendrement et le socle ferme du vivant — ainsi que le rappellent les récits mythologiques et bibliques où l’être humain s'enracine tel un végétal. Promesse d'origine et lieu du retour ultime, la terre est synonyme de fécondité, de puissance, d'ancrage, mais aussi de repos final.

Dans le domaine littéraire, et plus particulièrement dans les productions destinées à l'enfance et à la jeunesse (albums, romans, littératures de l'imaginaire, bande dessinée, poésie), la représentation de la terre se déploie selon plusieurs orientations :

Symbolique et mythique : La terre comme espace matriciel, refuge ou figure tutélaire, nourricière et sacrée.

Sociale, historique et politique : Le terroir, le territoire, la propriété, la frontière, l'ancrage identitaire et la patrie, mais aussi l'expérience du déracinement, de la terre d'exil ou d'accueil.

Écopoétique et environnementale : Face aux crises écologiques contemporaines, la représentation traditionnelle du paysage ou de la campagne est remise en cause. La Terre n'est plus un décor, ni un réservoir de ressources, mais devient un système vivant vulnérable, un oikos à protéger. Dans ce sens, des changements sont effectués non seulement en littérature générale mais aussi et surtout en littérature de jeunesse qui réinvente ses récits pour penser l'Anthropocène et qui, par exemple, suscite les productions par l’attribution du « Prix du livre de jeunesse écolo » existant depuis 2004 en France. La session 2026 précisément comporte 126 livres en concours issus de 61 éditeurs participants. Douze livres ont été sélectionnés dans deux catégories : « Graines de lecteurs » pour les enfants de 7-8 ans, et « Lecteurs en herbe » pour les 9-11ans. Parmi les livres sélectionnés, on notera par exemple le roman L’arbrophone écrit par Donatienne Ranc, illustré par Barim aux éditions Du Pourquoi Pas (2025), ou encore l’album Cric ! Crac ! Les taupes passent à l’attaque ! d’ Aurélia Dony et Nina Neuray pour les illustrations, aux éditions Cotcotcot (2025).



Ce colloque se propose d'interroger comment les textes et images adressés aux enfants et aux jeunes s'approprient cet élément Terre : comment transmettre le rapport à la terre aux nouvelles générations ? Comment s'articulent la dimension poétique, le symbolisme traditionnel et la sensibilité écocitoyenne émergente ?

Axes et pistes de réflexion

Les propositions pourront s'inscrire (sans s'y limiter) dans les axes suivants :

1. Entre matrice et hostilité (Symbolique et Mythes)

- Terre-mère vs terre ingrate ou dévastée (catastrophes, sécheresses/inondations, post-apocalyptique).

- Symbolique du sol, de la roche, de la poussière, de la boue et du limon.

- Dialectique des éléments : la terre face à l'eau, au feu et à l'air.

2. Ancrage, identité et géographies (Terroir, Territoire et Histoire)

- Terre natale, terre d'exil et terre d'adoption : la quête des racines dans la littérature de jeunesse, la migration.

- Le roman historique et la terre comme propriété, patrie ou frontière.

- L'exploration, la terra incognita, le refuge et l'altérité (extraterrestres, mondes imaginaires).

3.Écopoétique, écocritique et représentations contemporaines

- Habiter la Terre : de l'exploitation agricole (travailler la terre) à l'agriculture responsable (protéger la terre).

- L'album illustré et la matérialité de la terre (représentation graphique du végétal, du sous-sol, des paysages).

- L'éco-anxiété, la dystopie et la réinvention du lien au vivant dans la fiction contemporaine pour ados/YA.

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent être rédigées en français et comprendre :

- Titre de la communication

- Résumé : 2 000 caractères maximum (espaces comprises) explicitant la problématique, le corpus de littérature de jeunesse étudié et la méthodologie.

- 3 à 5 mots-clés et une bibliographie indicative.

- Biobibliographie de l'auteur(e) : 1 500 caractères maximum (espaces comprises) indiquant le statut, l'établissement, l'équipe d'accueil et les publications récentes.

Calendrier

- Date limite d'envoi des propositions : 20 décembre 2026

- Notification aux auteurs : 27 décembre 2026

- Tenue du colloque : 18 et 19 mars 2027

- Adresse d'envoi : hradeclitteraturejeunesse@gmail.com

Comité d'organisation

Bochra Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille, France

Thierry Charnay, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille, France

Květuse Kunešová, Faculté de Pédagogie, Université Hradec Králové, République tchèque

Comité scientifique

Bochra Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille, France

Thierry Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille, France

Květuse Kunešová, Faculté de Pédagogie, Université Hradec Králové, République tchèque

Atika Dalia Larous, Université Frères Mentouri-Contantine1, Algérie

Mariana Orawczak Kunesova, Faculté de pédagogie, Université de Hradec Králové, République tchèque.

Marcela Poučová, Faculté de Pédagogie, Université Masaryk, Brno, République tchèque

Orientations bibliographiques indicatives

Écopoétique, écocritique et littératures de l'environnement

Blanc Nathalie, Chartier Denis, et Pughe Thomas, « Littérature et écologie : vers une écocritique française ? », Écologie & politique, vol. 36, n° 2, 2008, p. 15-28.

Garrard Greg, Ecocriticism, London/New York, Routledge, 2004 (2ᵉ éd. 2011).

Schoentjes Pierre, Ce qui a lieu, Essai d'écopoétique, Wildproject editions/Tête nue, 2015.

Schoentjes Pierre, Littérature et écologie. Le mur des abeilles, José Corti/Les Essais, 2020.

Suberchicot Alain, Littérature et environnement : Pour une écocritique comparée, Honoré Champion, 2012.

Écologie, paysage et représentations de la nature en littérature de jeunesse

Dobrin Sidney I., et Kidd Kenneth B. (dir.), Wild Things: Children's Culture and Ecocriticism, Wayne State University Press, 2004.

Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås, Aslaug Nyrnes, Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures. Nordic Dialogues, Palgrave Macmillan, Bergen, Norway, 2018.

Prince Nathalie, Thiltges Sébastian, Eco-graphies, Ecologie et littératures pour la jeunesse, PUR « Interférences », Rennes, 2023.

Poétique de l'espace, imaginaire de la Terre et mythologie

Bachelard Gaston, La Terre et les rêveries de la volonté, José Corti, 1948.

––––––, La Terre et les rêveries du repos, José Corti, 1948.

Berque Augustin, Écoumène : Introduction à l'étude des milieux humains, Belin, 2000.

Collot Michel, Pour une poétique du paysage, José Corti, 2014.

Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, « Bibliothèque des Sciences humaines », 2005.

Eliade Mircea, Le Sacré et le Profane, Gallimard, 1965.