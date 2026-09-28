Séminaire "Pour et Contre" 2026-2027 (univ. Paris Nanterre)

Le séminaire Pour et Contre reprend à partir du lundi 12 octobre sa lecture collective de l'hebdomadaire d'Antoine Prévost, Le Pour et Contre (1733-1740). Chaque séance sera consacrée au commentaire d'un volume du périodique. Les nouveaux participants sont les bienvenus. Pour en savoir plus, écrire aux organisatrices : Hélène Boons (helene.boons@parisnanterre.fr) et Audrey Faulot (a.faulot@parisnanterre.fr). Un lien de visioconférence est disponible sur demande.

Les séances auront lieu de 09h30 à 12h30 en salle des Conseils du bâtiment Ricoeur (4e étage) de l'Université Paris Nanterre les lundi 12 octobre 2026 (vol. 2, 1733, n° 16-30) ; 7 décembre 2026 (vol. 3, 1734, n° 31-45) ; 1er février 2027 (vol. 4, 1734, n° 46-60) ; 26 avril 2027 (vol. 5, 1734, n° 61-75).



Les volumes numérisés sont accessibles ici : https://gazetier-universel.gazettes18e.fr/periodique/pour-et-contre-1733-1740