Andrea Pinotti, Nonument. Un paradoxe de la mémoire

Une réflexion à la fois esthétique et politique sur l'art monumental et commémoratif contemporain, à l'heure d'une révision critique de l'histoire.Nous confions nos souvenirs à des monuments qui les conservent à notre place, nous permettant ainsi de les oublier. Tel est le paradoxe du monument : construit comme un dispositif mémoriel, il se retourne en son contraire pour devenir une machine à oublier. L'art monumental contemporain s'est attaché à trouver une thérapie à cette pathologie.

À partir des années 1960, une mouvance hétérogène s'est constituée : souvent radicale et contradictoire, composée d'artistes qui se prennent à imaginer des « contre-monuments » ou des « anti-monuments ». Des mémoriaux qui, en creux, interrogent notre rapport paradoxal à la mémoire et à l'oubli. Librement inspiré par le néologisme forgé par l'artiste Gordon Matta-Clark, ce livre préfère les appeler « nonuments », dont il esquisse la grammaire et la typologie.

Mais le nonument réussit-il vraiment à faire mieux que le monument ? Cette question est aujourd'hui plus urgente que jamais : le problème du monument commémoratif revient sur le devant de la scène, alors qu'ailleurs, on déboulonne les statues. À l'heure où les monuments sont soumis au crible d'une révision critique de l'histoire, ce livre propose une réflexion à la fois esthétique et politique sur l'art monumental contemporain et sur la contradiction féconde qui le nourrit.

Nier le monument, pour le réaffirmer. Faire du nonument.

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Andrea Pinotti (né en 1967) est professeur d'esthétique et de théorie de l'image à l'Università Statale de Milan, où il dirige le projet ERC « An-Icon » dédié à l'histoire et théorie des environnements immersifs. Il est l'auteur de Empathie. Histoire d'une idée de Platon au post-humain (Vrin, 2016) et At the Threshold of the Image. From Narcissus to Virtual Reality (Zone Books, 2025). Traduit de l'italien par Cyril Crignon (titre original : Nonumento. Un paradosso della memoria, Johan & Levi, 2023). paru en septembre 2026édition française15 x 21 cm (broché)506 pages (ill.) 29.00 € ISBN : 978-2-37896-501-3EAN : 9782378965013 en stock