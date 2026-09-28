Étienne Anheim, Laurence Bertrand Dorléac, Charlotte Guichard (dir.), Histoire de l'art

Remis en question depuis le début du XXe siècle dans ses limites et ses frontières, réinventé par la circulation des idées et des pratiques extra-européennes, l’art est aujourd’hui appréhendé comme un ensemble dynamique, qui permet de re-voir les œuvres du passé.

Dans cette ambitieuse synthèse accessible à un large public, les meilleurs spécialistes venus de l’histoire de l’art, de l’histoire, de l’anthropologie, de la sociologie, du monde des musées ou de la production artistique, ont relevé le défi d’une histoire de l’art renouvelée. Si l’on retrouve la Grèce antique, Michel-Ange et Goya, le baroque, le classicisme et l’abstraction, artistes et œuvres sont revisités par des approches qui irriguent désormais l’écriture sur l’art : attention au rôle des artistes femmes plutôt qu'au canon masculin, aux objets plutôt qu'au seul chef-d’œuvre immuable, à la pluralité des matériaux visuels et plastiques plutôt qu'aux « Beaux-Arts ». C'est toute une galerie de figures du monde entier qui retrouve ainsi la lumière.

Richement illustré de plus de 250 reproductions, ce collectif bouscule les attendus, alternant biographies d’œuvres (de la Grotte Chauvet à Nan Goldin) et grandes parties thématiques (Matières, Lieux, Problèmes, Méthodes).

Traversé par les questions d’actualité et de société (croyances, pouvoirs, genre, économie et écologie, science et technique, image et représentation…), il dessine les contours d'une histoire de l’art du XXIe siècle, résolument vivante.