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Mémoires d'un paysan de bonne mine. Journée d'agrégation sur Marivaux (Sorbonne Université)

Mémoires d'un paysan de bonne mine. Journée d'agrégation sur Marivaux (Sorbonne Université)

Publié le par Marc Escola (Source : Nicolas Fréry)

Mémoires d’un paysan de bonne mine

Journée d’agrégation sur Marivaux 

Vendredi 13 novembre 2026

Maison de la recherche de Sorbonne Université (28 rue Serpente, 75006 Paris), amphi Molinié

Organisation : Nicolas Fréry, Érik Leborgne, Christophe Martin

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9h – Café d’accueil et ouverture

Session 1. Modération : Érik Leborgne

9h30 – Clara de Courson (Université Sorbonne Nouvelle) : « Qui es-tu ? qui n’es-tu pas ? ». Question d’identités dans Le Paysan Parvenu.

10h– Jean-Christophe Igalens (Université de Grenoble) : « D’une manière naïve, et comme on dit la vérité » : les scènes de la véracité dans Le Paysan parvenu.

Discussion et questions (15 mn)

10h30 – Pause-café (15 mn)

Session 2. Modération : Christophe Martin

11h00 – Nicolas Fréry (Université Gustave Eiffel / ENS de Paris) : Étage, saut, métamorphose : métaphores de l’ascension sociale dans Le Paysan Parvenu

11h30 – Emmanuelle Sempère (Université de Strasbourg) : « J’y souris à mes meubles » : se loger dans Le Paysan parvenu

Discussion et questions (15 mn) 

12h15 – Déjeuner

Session 3. Modération : Florence Lotterie

14h00 – Florence Magnot (Université Sorbonne Nouvelle) : Jacob ou le refus de la dette

14h30 – Érik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle) : « Un carrosse m’attendait à la porte » : Jacob en voiture.

Discussion et questions (15 mn) 

15h15 – Pause

Session 4. Modération : Nicolas Fréry

15h30 – Florence Lotterie (Université Paris Cité) : « Mademoiselle Haberd la cadette »

16h – Christophe Martin (Sorbonne Université) : Économie des possibles et compositions échelonnées dans Le Paysan parvenu

Discussion, questions et conclusion

Fin de la journée : 17h