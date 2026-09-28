Mémoires d'un paysan de bonne mine. Journée d'agrégation sur Marivaux (Sorbonne Université)
Mémoires d’un paysan de bonne mine
Journée d’agrégation sur Marivaux
Vendredi 13 novembre 2026
Maison de la recherche de Sorbonne Université (28 rue Serpente, 75006 Paris), amphi Molinié
Organisation : Nicolas Fréry, Érik Leborgne, Christophe Martin
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9h – Café d’accueil et ouverture
Session 1. Modération : Érik Leborgne
9h30 – Clara de Courson (Université Sorbonne Nouvelle) : « Qui es-tu ? qui n’es-tu pas ? ». Question d’identités dans Le Paysan Parvenu.
10h– Jean-Christophe Igalens (Université de Grenoble) : « D’une manière naïve, et comme on dit la vérité » : les scènes de la véracité dans Le Paysan parvenu.
Discussion et questions (15 mn)
10h30 – Pause-café (15 mn)
Session 2. Modération : Christophe Martin
11h00 – Nicolas Fréry (Université Gustave Eiffel / ENS de Paris) : Étage, saut, métamorphose : métaphores de l’ascension sociale dans Le Paysan Parvenu
11h30 – Emmanuelle Sempère (Université de Strasbourg) : « J’y souris à mes meubles » : se loger dans Le Paysan parvenu
Discussion et questions (15 mn)
12h15 – Déjeuner
Session 3. Modération : Florence Lotterie
14h00 – Florence Magnot (Université Sorbonne Nouvelle) : Jacob ou le refus de la dette
14h30 – Érik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle) : « Un carrosse m’attendait à la porte » : Jacob en voiture.
Discussion et questions (15 mn)
15h15 – Pause
Session 4. Modération : Nicolas Fréry
15h30 – Florence Lotterie (Université Paris Cité) : « Mademoiselle Haberd la cadette »
16h – Christophe Martin (Sorbonne Université) : Économie des possibles et compositions échelonnées dans Le Paysan parvenu
Discussion, questions et conclusion
Fin de la journée : 17h