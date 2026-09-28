Maurizio Lazzarato, Pourquoi la guerre et pas la révolution ?

« La fin possible du capitalisme – contre l’idéologie irresponsable selon laquelle "il est plus probable que le monde prenne fin que le capitalisme" – devrait redevenir un horizon perceptif, cognitif, politique et stratégique pour les mouvements sociaux, car le capitalisme ne s’effondrera pas de lui-même : il ne tombera que sous l’effet d’une volonté organisée. »

Dans ce volume, Maurizio Lazzarato interroge les guerres en cours pour tenter d’en saisir les raisons au moment même où elles se jouent. L’analyse du présent se prolonge ainsi dans une réflexion plus large sur les questions théoriques que la guerre remet brutalement au premier plan : que signifient aujourd’hui « guerre » et « guerre civile » ? Quels liens unissent capitalisme et État ?

Pour répondre à ces questions, Lazzarato confronte la pensée contemporaine à la tradition critique du XXe siècle, en faisant dialoguer Foucault, Deleuze, Negri, Weil et Arendt avec Lénine, Luxemburg, Hilferding, Korsch et Mattick. Se dessine ainsi une cartographie théorique qui permet d’éclairer le présent sans en réduire la complexité.

Un livre direct et rigoureux, qui ne cherche pas à rassurer, mais à fournir les outils critiques nécessaires pour comprendre notre époque.

Maurizio Lazzarato, sociologue et philosophe, vit et travaille à Paris. Ses recherches portent sur les transformations du travail et les nouvelles formes de mouvements sociaux. Il est notamment l’auteur de Le capitalisme déteste tout le monde (2019) et de Le gouvernement des inégalités (2013).