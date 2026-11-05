La domination des corps

Quels sont les effets de la domination sur les corps ? Pourquoi les relations entre dominants et dominés impliquent-elles la valorisation de certains corps au détriment d’autres ? Comment inventer un nouveau rapport au corps en rupture avec les normes dominantes ? De Pour une morale de l’ambiguïté à La Vieillesse, en passant par Le Deuxième Sexe, Paula Lorelle et Jean-Baptiste Vuillerod reviennent sur la philosophie de Simone de Beauvoir pour apporter une réponse originale à ces questions. Si l'œuvre de Simone de Beauvoir fut longtemps écartée du corpus philosophique officiel, exclusivement masculin, elle fait aujourd’hui l’objet d’une redécouverte salutaire. L'ouvrage qui paraît aux éd. Amsterdam sous le titre Simone de Beauvoir. Corps et domination s’inscrit dans le sillage de ce renouvellement. Au-delà d’une lecture uniquement centrée sur Le Deuxième sexe, le livre réinscrit la critique de la domination masculine dans une réflexion plus générale sur le corps.