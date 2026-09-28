Prix du Centre suisse d'études sur le Québec et la Francophonie

Le Prix CEQF "La francophonie en débat" a pour but de soutenir la production et la diffusion d'œuvres en langue française, artistiques ou académiques, de jeunes artistes ou de jeunes chercheuses et chercheurs domiciliés dans un pays membre - de plein droit, associés et observateurs - de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

L'œuvre récompensée par le prix doit aider à penser et à illustrer les relations, les échanges et les interactions à l'intérieur de l'espace francophone sur le plan culturel, historique, économique ou social. L'œuvre, orientée par une démarche de recherche-création, peut être :

Une recherche inédite en sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, sciences politiques, littérature, études postcoloniales, etc.),

Une création artistique originale (texte littéraire, chanson, théâtre, production audiovisuelle, arts graphiques, etc.).

Le Prix est financé par l’entreprise horlogère suisse Richard Mille et organisé par le CEQF. Il est décerné tous les deux ans par un jury international.

Montant du prix : 15'000 francs suisses dont 5'000 francs destinés à présenter le prix à Québec au moment de la remise officielle.

Les œuvres peuvent être envoyées à l'adresse électronique ceqf@unifr.ch ou par la poste.

Le délai est fixé au 15 novembre 2026.