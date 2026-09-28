Paris à la loupe : festival de la jeune recherche sur Paris (Musée Carnavalet, Paris)

Les vendredi 2 au samedi 3 octobre 2026, le festival Paris à la loupe vous invite à découvrir Paris autrement au travers du regard et des travaux de la nouvelle génération de chercheuses et chercheurs.

Pendant 1 jour et demi, plus de 40 chercheuses et chercheurs, en thèse ou ayant soutenu leur thèse au cours des cinq dernières années, partageront leurs travaux et leurs découvertes. Le festival veut proposer ainsi un nouvel espace de réflexion, de dialogue et de transmission, ouvert à toutes et à tous, au plus près des enjeux actuels.

Festif, fédérateur et participatif, l’événement présentera des formes variés et originales d’échanges : tables rondes, présentation de fonds, visites d’institutions patrimoniales et présentation inédite sous le format « ma thèse en 3 sources », pour découvrir une recherche à travers les archives, documents, entretiens ou œuvres qui l’ont nourrie.

Organisé par le musée Carnavalet – Histoire de Paris, à l’occasion de l’anniversaire de ses 160 ans, en collaboration avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, la Bibliothèque Forney, la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville et les Archives de la Ville de Paris.

Découvrir le festival sur le site du musée Carnavalet - Histoire de Paris sur www.carnavalet.paris.fr

Voir le programme complet du festival sur calenda.org

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