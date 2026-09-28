Mathilde Roussel, Matthieu Raffard (éd.), Jouer, Penser, Faire. Les cartes de la recherche et de la création

Un jeu de cartes imaginé par Mathilde Roussel et Matthieu Raffard, co-produit par l'EUR ArTeC & Les presses du réel.

Ce jeu fonctionne comme un oracle et s’adresse à toute personne avec un projet de recherche ou de création (artiste, étudiante, chercheurse, enseignant ou autres). Il permet de débloquer une situation dans son projet, ou bien d’ouvrir à d’autres perspectives : les cartes donnent des pistes pour faire des associations d’idées, trouver de nouvelles idées de partage, des gestes d’investigation ainsi que des concepts à activer.

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Un jeu de cartes pour débloquer (et enseigner) les méthodologies propres à la recherche-création, d'une manière horizontale et conviviale.Ce jeu de cartes s'adresse aux artistes, aux chercheurses ou à toute personne qui s'intéresse aux questions de recherche et/ou de création.

Il est composé de 56 cartes bilingues (français/anglais) présentant des ACTIONS (des gestes d'investigation), des NOTIONS (des concepts à activer) et des RÉACTIONS (des modes de partage de la connaissance). Si vous êtes bloquée dans votre recherche, si vous ne savez plus quels gestes activer en tant qu'artiste ou si vous hésitez encore sur la manière dont vous devez partager votre travail : ces cartes pourront certainement vous aider !

Ce jeu peut se jouer en groupe ou individuellement. À la manière d'un oracle, il peut s'activer lors de séminaires, d'expositions ou d'une soirée entre amis. Ces cartes permettent de libérer instantanément l'imagination théorique et pratique des participantes. Grâce aux images évocatrices et au livret explicatif, chaque tirage est une invitation à activer de nouveaux modes d'enquête, à formuler des hypothèses contre-intuitives et à envisager des modes de partage de connaissance inattendus. Il suffit de tirer trois cartes et, par association d'idées, une solution apparaît, presque sans effort.

Ce jeu peut également s'utiliser dans un contexte pédagogique pour échanger avec des étudiants autour de la manière avec laquelle il est possible d'entremêler des gestes artistiques et une démarche de recherche. Dans ce contexte, il sert de support ludique pour enseigner les méthodologies propres à la recherche-création.

Mathilde Roussel et Matthieu Raffard travaillent en tant que binôme d'artistes depuis 2017. Leur travail interroge les enjeux éthiques et esthétiques liés aux usages des technologies dans un contexte d'extractivisme et d'épuisement des ressources. À travers la construction de machines, la création d'installations polyphoniques et la réalisation de vidéos, iels développent des dispositifs qui rendent visible la matérialité des technologies. Ensemble, iels cherchent à importer dans le champ de l'art des questionnements issus du féminisme et de l'écologie. Dans cette perspective, leur pratique s'intéresse particulièrement aux dimensions relationnelles, affectives et psychiques des objets technologiques que nous utilisons quotidiennement. Iels enseignent les arts plastiques à l'université Paris 8 ainsi qu'au sein du programme de recherche-création transdisciplinaire ArTeC.

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Le jeu peut être commandé sur le site des Presses du réel…

Lancement : Jeudi 12 novembre 2026, 19 h, librairie La Régulière (75018, Paris) ; exposition du jeu de cartes à la librairie du 2 au 14 novembre.