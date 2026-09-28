Alexandre de Vitry, Seul contre tous

Tel qu’on se le figure depuis au moins deux cents ans, l’écrivain est une espèce de super-individu : il vit à l’écart du troupeau, souverain en sa royale solitude, et jette, plume à la main, un regard plein de dédain sur le reste de l’humanité. À n’en pas douter, la littérature a été et demeure le lieu où se déploie le plus vivement une tension fondamentale propre à la démocratie, partagée entre l’affirmation de la singularité de chacun et la reconnaissance de l’égalité de toutes et tous.

Au croisement des études littéraires et de la pensée politique, cette enquête interroge précisément l’individualisme littéraire tel un miroir grossissant ou un passage aux aveux des contradictions qui habitent notre modernité. Construite en zigzag, cette coupe révélatrice dans l’histoire des lettres nous conduit de Maurice Barrès et André Gide à Jean-Jacques Rousseau, de Charles Baudelaire, Stendhal et Simone de Beauvoir à Philippe Sollers ou Guillaume Dustan.

À l’âge du développement personnel et des réseaux sociaux, tandis que chacun est invité à « se réaliser » pleinement, à parvenir à la « meilleure version de lui-même », elle met en lumière les vertiges d’un individualisme exacerbé.

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