Pierre Bayard, Le Mystère Vertigo

Aucun spectateur de bon sens ne peut croire en l’explication proposée à la fin du film d’Hitchcock Vertigo, dont le réalisateur lui-même soulignait les invraisemblances.

La seule solution, pour trouver la clé de l’énigme, est donc de reprendre l’enquête à zéro, en commençant par poser une question cruciale : les morts sont-ils vraiment morts ?

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Pierre Bayard est professeur émérite de littérature française à l’Université Paris 8 et psychanalyste. Il est l’auteur de nombreux essais dont Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, traduit en une trentaine de langues.

Le Mystère Vertigo s’inscrit dans un cycle qui comprend Qui a tué Roger Ackroyd ?, Enquête sur Hamlet, L’Affaire du chien des Baskerville, La Vérité sur « Ils étaient dix », Œdipe n’est pas coupable et Hitchcock s’est trompé. Ces ouvrages de « critique policière » visent à résoudre des énigmes criminelles tout en menant une réflexion sur la littérature et l’art.