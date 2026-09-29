Josefa Terribilini, Peupler la scène. Effets de foule dans le théâtre sérieux français (1634-1691)

La tragédie française du XVIIe siècle n’a pas seulement été l’apanage des héros. Citoyens, suivantes, gardes, soldats, juges, janissaires, anges et députés n’ont cessé de traverser les pièces de Corneille, Rotrou, Racine, mais aussi de Bernard, Abeille ou Deshoulières. Archives à l’appui, Josefa Terribilini dévoile ici l’ampleur et la portée de ces phénomènes de groupe et montre comment, par le biais de figurants, de bruitages, de récits ou de discours rapportés, les « effets de foule » entraient pleinement dans les logiques de composition et de réception des pièces des années 1630 aux années 1690. En réinscrivant l’élément collectif au cœur de la dramaturgie du théâtre sérieux, cette étude désindividualise ainsi le genre en renouvelant notre compréhension même du pathétique : elle offre à saisir différemment les rapports entre scène et salle et contribue, plus largement, à démontrer la valeur poétique et esthétique du « commun » dans l’art dramatique.

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Table des matières

Introduction. Un théâtre au pluriel

La foule comme objet

Pensée(s) du collectif : les traces d’une désolidarisation

Pour une approche dramaturgique et pragmatique

PREMIÈRE PARTIE DU CHŒUR AUX FOULES

Chapitre premier. Retrait du chœur, repli des corps ?

De l’Antiquité à la Renaissance. Lyrisme et médiation

La réflexivité rituelle du chœur antique

L’infléchissement moral : chœurs latins et chœurs renaissants

Après le xvie siècle. Brève histoire d’une profonde reconfiguration

Les chœurs activés

Triomphe du personnage collectif

Faire nombre après 1634

Difficultés pratiques, bouleversement théorique

Des groupes inadmissibles ?

Les masses hors du théâtre : spectaculaire et culture visuelle au xviie siècle

Le foisonnement ordonné des cérémonies festives et politiques

Célébrations collectives dans les pièces à machines et l’opéra

Foules et pompe : une association

Chapitre II. La figuration sur les plateaux tragi(-comi)ques

Un usage implicite

Paroles d’auteurs

Figurants, utilités, personnages

Le blanc des éditions : indice d’une (omni)présence

Confirmations documentaires

Des « assistants » dans les registres

Une iconographie chargée

Acteurs, gagistes et bouts de carton

Ceux qui figurent (à Paris et en « visite »)

Des chiffres réduits en province ?

Scénographies animées : des corps dans le décor

DEUXIÈME PARTIE LE SPECTACLE DU NOMBRE

Chapitre III. Créer le lieu, construire l’enjeu

Façonner l’espace dans les années 1630-1650

Les corps en tension : des positions signifiantes

Au-delà de la pompe : un rêve de lieu

Mises en contexte (Crisante, Le Véritable Coriolan, Le Marc-Antoine)

De la cérémonie au tableau scénique (Scudéry, Rotrou, d’Aubignac)

La masse « en perspective» : tirer la tapisserie (Crisante, La Mort de Mithridate)

Entrées en irruption : le lieu rejoué (La Mort d’Achille, Le Turne de Virgile, Perside)

1650-1680 : épurer la tragédie, charger l’opéra

Lieux intimes et groupes armés : conséquences d’un tournant galant

Thomas Corneille et Philippe Quinault : pratique double, logique commune

L’exception carcérale (Médée, Hérode, Manlius, Polyeucte, Argélie)

Chapitre IV. Présences monumentales : des suites royales

Ambiguïtés théologico-politiques

Différents corps pour un seul roi ?

Gardes et soldats, figures interchangeables

La suite du souverain, une convention signifiante

Entrées royales (Cinna, Astrate, Agamemnon, Alexandre, La Mort de Pompée)

Les deux Phèdre : ordre et désordre au trône de Trézène

Public ou privé : les gardes comme relais de la dignité

Des entités métonymiques : l’exemple de Cosroès

Éclairer la dualité (Horace, Jeanne de Naples, Charles le Hardy)

Poétique scénique du déchirement racinien

Quand la foule condamne le roi

Des gardes pour dénoncer (I) : l’illégitimité (Cosroès, Héraclius)

Des gardes pour dénoncer (II) : la faiblesse morale (Alexandre, Andronic, Attila, Œdipe)

Les gardes déjoués (La Mort de l’empereur Commode, Britannicus)

Chapitre V. Fins publiques : la clôture par la foule

Une coutume à l’épreuve des chiffres

Réunir tous les personnages ?

Rassembler des artistes

Achever un spectacle

Apothéoses finales. Après la catastrophe

Un regroupement de pure convention ? (Clitandre et Artaxerce)

Accumulations : montées en tension (Nicomède, Horace, Venceslas,Policrate)

Apparitions : relâcher la pression (L’Amour tyrannique, Laure persécutée, Argélie, Mithridate)

Célébrations : le public en réflexion (La Mort de César, Coriolan, Rodogune)

Omissions mélancoliques (Sophonisbe, Marie Stuard, La Pucelle d’Orléans, Suréna)

Fins ouvertes (au public)

TROISIÈME PARTIE L’ABONDANCE PAR L’OREILLE

Chapitre VI. Hypotyposes épiques

Par-delà la scène. Des ponts à ériger

Hors-scène immédiat et présences supposées (Bajazet, Phocion, Saül, Iphigénie, Stratonice)

Poétiques démographiques : Tristan crée la brèche

Du monde mis sous les yeux

L’hypotypose, outil rhétorique au service de l’animation tragique (Clarigène)

De l’épique en dramatique (La Mort de Sénèque, Aristodème,Bérénice)

Vers l’ekphrasis (Iphigénie, Horace, La Thébaïde)

«Spectacle » et publicité : les récits de Théramène et d’Arcas

Récits de foule et tension dramatique

Effets d’annonce : les ouvertures sanglantes de Médée et de Tamerlan

Finir en beauté : la gradation des récits dans Manlius et Laodamie

Jeux d’écho et renversements de fortune : retour sur Tristan

L’Hermite

Variation sur un canon : La Mort d’Agrippine de Cyrano de Bergerac

Figures grouillantes : la foule par métaphores

Du débordement. Puissance esthétique d’une menace collective

Le grandissement par l’animalisation (insectes, félins)

Orages et flux tempétueux : Le Turne de La Brosse et Le Cid de Corneille

Du monstre au troupeau. Le dualisme du « peuple» ou l’inquiétude productive (Sémiramis, Sénèque, Adrien)

Chapitre VII. De bruits et de murmures : le tumulte du hors-scène

Sons entendus : surprise et commotion

Outre la doxa (Bérénice)

Seigneur, j’entends du bruit» : le choc avant la catastrophe

Bruits rapportés : dispersion et oppression

Évoquer un vacarme, générer du suspense (La Mort d’Achille, Sophonisbe, Manlius, Horace, Pénélope)

Rapports au féminin (La Mort des enfants de Brute, Virginie)

Othon ou le crescendo des murmures

Rumeurs et calomnies : une menace concurrente (Coriolan, Darius)

Plebs ex machina : de l’irrationalité à la clairvoyance populaire

La fiabilité des émissaires comme tourment supplémentaire (Porus, Zélonide, Don Sanche d’Aragon)

QUATRIÈME PARTIE D’UNE FOULE À L’AUTRE : CIRCULATIONS PATHÉTIQUES

Chapitre VIII. L’anti-chœur. Rôle mineur pour effet majeur

Réécritures inclusives : réinventer le groupe et ses effets pragmatiques Face au risque du spectaculaire : une rhétorique pathétique minimale (L’Amourtyrannique)

Différer pour distancer (Héraclius)

Choisir l’absence (l’Iphigénie de Rotrou et l’Iphigénie de Racine)

Identités inquiétantes (Andromaque)

Quand des foules parlent en scène

Réagir plutôt qu’agir : l’évolution des communautés de parole (Le Marc-Antoine)

L’individualisation et l’entrelacs : effusions éphémères de Tristan à Racine

Complaisance des porte-paroles (Le Soliman, Polyeucte, Brutus)

Ce que les corps font aux corps. La redirection de l’attention

Identifications impossibles : les relais de regards dans Maximian et Camma

Et le public devient un chœur (Hercule, Argélie, Tamerlan)

Le cas d’Esther et d’Athalie : la fusion des pratiques ou l’inclusion collective

Le partage du spectacle dans la tragédie lyrique

La redéfinition du rapport scène-salle dans le contexte de Saint-Cyr

Communier par les chœurs sacrés

L’Esther de Racine vs l’Esther de Du Ryer : invention d’un pathos collectif

Conclusion

Annexes

Table des illustrations

Bibliographie

Index