Josefa Terribilini, Peupler la scène. Effets de foule dans le théâtre sérieux français (1634-1691)
La tragédie française du XVIIe siècle n’a pas seulement été l’apanage des héros. Citoyens, suivantes, gardes, soldats, juges, janissaires, anges et députés n’ont cessé de traverser les pièces de Corneille, Rotrou, Racine, mais aussi de Bernard, Abeille ou Deshoulières. Archives à l’appui, Josefa Terribilini dévoile ici l’ampleur et la portée de ces phénomènes de groupe et montre comment, par le biais de figurants, de bruitages, de récits ou de discours rapportés, les « effets de foule » entraient pleinement dans les logiques de composition et de réception des pièces des années 1630 aux années 1690. En réinscrivant l’élément collectif au cœur de la dramaturgie du théâtre sérieux, cette étude désindividualise ainsi le genre en renouvelant notre compréhension même du pathétique : elle offre à saisir différemment les rapports entre scène et salle et contribue, plus largement, à démontrer la valeur poétique et esthétique du « commun » dans l’art dramatique.
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Table des matières
Introduction. Un théâtre au pluriel
La foule comme objet
Pensée(s) du collectif : les traces d’une désolidarisation
Pour une approche dramaturgique et pragmatique
PREMIÈRE PARTIE DU CHŒUR AUX FOULES
Chapitre premier. Retrait du chœur, repli des corps ?
De l’Antiquité à la Renaissance. Lyrisme et médiation
La réflexivité rituelle du chœur antique
L’infléchissement moral : chœurs latins et chœurs renaissants
Après le xvie siècle. Brève histoire d’une profonde reconfiguration
Les chœurs activés
Triomphe du personnage collectif
Faire nombre après 1634
Difficultés pratiques, bouleversement théorique
Des groupes inadmissibles ?
Les masses hors du théâtre : spectaculaire et culture visuelle au xviie siècle
Le foisonnement ordonné des cérémonies festives et politiques
Célébrations collectives dans les pièces à machines et l’opéra
Foules et pompe : une association
Chapitre II. La figuration sur les plateaux tragi(-comi)ques
Un usage implicite
Paroles d’auteurs
Figurants, utilités, personnages
Le blanc des éditions : indice d’une (omni)présence
Confirmations documentaires
Des « assistants » dans les registres
Une iconographie chargée
Acteurs, gagistes et bouts de carton
Ceux qui figurent (à Paris et en « visite »)
Des chiffres réduits en province ?
Scénographies animées : des corps dans le décor
DEUXIÈME PARTIE LE SPECTACLE DU NOMBRE
Chapitre III. Créer le lieu, construire l’enjeu
Façonner l’espace dans les années 1630-1650
Les corps en tension : des positions signifiantes
Au-delà de la pompe : un rêve de lieu
Mises en contexte (Crisante, Le Véritable Coriolan, Le Marc-Antoine)
De la cérémonie au tableau scénique (Scudéry, Rotrou, d’Aubignac)
La masse « en perspective» : tirer la tapisserie (Crisante, La Mort de Mithridate)
Entrées en irruption : le lieu rejoué (La Mort d’Achille, Le Turne de Virgile, Perside)
1650-1680 : épurer la tragédie, charger l’opéra
Lieux intimes et groupes armés : conséquences d’un tournant galant
Thomas Corneille et Philippe Quinault : pratique double, logique commune
L’exception carcérale (Médée, Hérode, Manlius, Polyeucte, Argélie)
Chapitre IV. Présences monumentales : des suites royales
Ambiguïtés théologico-politiques
Différents corps pour un seul roi ?
Gardes et soldats, figures interchangeables
La suite du souverain, une convention signifiante
Entrées royales (Cinna, Astrate, Agamemnon, Alexandre, La Mort de Pompée)
Les deux Phèdre : ordre et désordre au trône de Trézène
Public ou privé : les gardes comme relais de la dignité
Des entités métonymiques : l’exemple de Cosroès
Éclairer la dualité (Horace, Jeanne de Naples, Charles le Hardy)
Poétique scénique du déchirement racinien
Quand la foule condamne le roi
Des gardes pour dénoncer (I) : l’illégitimité (Cosroès, Héraclius)
Des gardes pour dénoncer (II) : la faiblesse morale (Alexandre, Andronic, Attila, Œdipe)
Les gardes déjoués (La Mort de l’empereur Commode, Britannicus)
Chapitre V. Fins publiques : la clôture par la foule
Une coutume à l’épreuve des chiffres
Réunir tous les personnages ?
Rassembler des artistes
Achever un spectacle
Apothéoses finales. Après la catastrophe
Un regroupement de pure convention ? (Clitandre et Artaxerce)
Accumulations : montées en tension (Nicomède, Horace, Venceslas,Policrate)
Apparitions : relâcher la pression (L’Amour tyrannique, Laure persécutée, Argélie, Mithridate)
Célébrations : le public en réflexion (La Mort de César, Coriolan, Rodogune)
Omissions mélancoliques (Sophonisbe, Marie Stuard, La Pucelle d’Orléans, Suréna)
Fins ouvertes (au public)
TROISIÈME PARTIE L’ABONDANCE PAR L’OREILLE
Chapitre VI. Hypotyposes épiques
Par-delà la scène. Des ponts à ériger
Hors-scène immédiat et présences supposées (Bajazet, Phocion, Saül, Iphigénie, Stratonice)
Poétiques démographiques : Tristan crée la brèche
Du monde mis sous les yeux
L’hypotypose, outil rhétorique au service de l’animation tragique (Clarigène)
De l’épique en dramatique (La Mort de Sénèque, Aristodème,Bérénice)
Vers l’ekphrasis (Iphigénie, Horace, La Thébaïde)
«Spectacle » et publicité : les récits de Théramène et d’Arcas
Récits de foule et tension dramatique
Effets d’annonce : les ouvertures sanglantes de Médée et de Tamerlan
Finir en beauté : la gradation des récits dans Manlius et Laodamie
Jeux d’écho et renversements de fortune : retour sur Tristan
L’Hermite
Variation sur un canon : La Mort d’Agrippine de Cyrano de Bergerac
Figures grouillantes : la foule par métaphores
Du débordement. Puissance esthétique d’une menace collective
Le grandissement par l’animalisation (insectes, félins)
Orages et flux tempétueux : Le Turne de La Brosse et Le Cid de Corneille
Du monstre au troupeau. Le dualisme du « peuple» ou l’inquiétude productive (Sémiramis, Sénèque, Adrien)
Chapitre VII. De bruits et de murmures : le tumulte du hors-scène
Sons entendus : surprise et commotion
Outre la doxa (Bérénice)
Seigneur, j’entends du bruit» : le choc avant la catastrophe
Bruits rapportés : dispersion et oppression
Évoquer un vacarme, générer du suspense (La Mort d’Achille, Sophonisbe, Manlius, Horace, Pénélope)
Rapports au féminin (La Mort des enfants de Brute, Virginie)
Othon ou le crescendo des murmures
Rumeurs et calomnies : une menace concurrente (Coriolan, Darius)
Plebs ex machina : de l’irrationalité à la clairvoyance populaire
La fiabilité des émissaires comme tourment supplémentaire (Porus, Zélonide, Don Sanche d’Aragon)
QUATRIÈME PARTIE D’UNE FOULE À L’AUTRE : CIRCULATIONS PATHÉTIQUES
Chapitre VIII. L’anti-chœur. Rôle mineur pour effet majeur
Réécritures inclusives : réinventer le groupe et ses effets pragmatiques Face au risque du spectaculaire : une rhétorique pathétique minimale (L’Amourtyrannique)
Différer pour distancer (Héraclius)
Choisir l’absence (l’Iphigénie de Rotrou et l’Iphigénie de Racine)
Identités inquiétantes (Andromaque)
Quand des foules parlent en scène
Réagir plutôt qu’agir : l’évolution des communautés de parole (Le Marc-Antoine)
L’individualisation et l’entrelacs : effusions éphémères de Tristan à Racine
Complaisance des porte-paroles (Le Soliman, Polyeucte, Brutus)
Ce que les corps font aux corps. La redirection de l’attention
Identifications impossibles : les relais de regards dans Maximian et Camma
Et le public devient un chœur (Hercule, Argélie, Tamerlan)
Le cas d’Esther et d’Athalie : la fusion des pratiques ou l’inclusion collective
Le partage du spectacle dans la tragédie lyrique
La redéfinition du rapport scène-salle dans le contexte de Saint-Cyr
Communier par les chœurs sacrés
L’Esther de Racine vs l’Esther de Du Ryer : invention d’un pathos collectif
Conclusion
Annexes
Table des illustrations
Bibliographie
Index