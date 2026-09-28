Barbey d’Aurevilly et le fait social (Revue des Lettres Modernes, série Jules Barbey d’Aurevilly)

Le numéro 28 de La Revue des Lettres Modernes, série « Jules Barbey d’Aurevilly » qui sera consacré à « Barbey d’Aurevilly et le fait social » lance un appel à contributions pour le dossier et la rubrique « Varia ».

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RLM « série Barbey d’Aurevilly », n°28, décembre 2027

Resp. Pascale Auraix-Jonchière

Dossier et varia.

Barbey d’Aurevilly et le fait social

Il est bien des façons d’évoquer les liens entre Jules Barbey d’Aurevilly et la société de son temps, parfois vue à l’aune de sociétés passées ou idéalement pensées.

L’admiration qu’il voue à Balzac, ce grand sociographe des temps présents, témoignerait à elle seule de son intérêt pour le fait social, que nous définirons comme suit : l’ensemble des structures et des interactions sociales qui reflètent l’esprit du temps et témoignent de la marche de l’Histoire. On connaît la position de Barbey, réputé réfractaire à son époque et dont les textes n’ont de cesse de mettre en scène de diverses façons les « plai(e)s du monde moderne[1] », qu’il dénonce dans ses fictions narratives et leur discours d’escorte, conspue dans sa critique, déplore dans ses écrits privés. Ainsi regrette-t-il dans l’article qu’il consacre à l’ouvrage de Cochut Law et son système[2] : « […] nous sommes prosaïques et affreux. Ce qui fut la grâce française manque à notre chute. » Rien d’étonnant à ce que cette chute sans « grâce » procède de l’emprise du matérialisme – économie et commerce. Pour Barbey, comme il l’affirme lui-même dans l’article nécrologique qu’il consacre à Léon Gozlan :

Trois sortes d’esprits règnent sur le monde, – aussi bien sur le monde de l’Action que sur le monde de la Pensée : l’esprit religieux, l’esprit social, l’esprit individuel, et jamais l’Histoire, qui les reconnaît tous les trois, n’a songé même à discuter leur hiérarchie. Elle a étagé au sommet du monde de l’Action les fondateurs de religion, puis au-dessous d’eux les législateurs, puis, au-dessous des législateurs, les grands penseurs et les artistes.

Or « la critique […] doit étager les grandes aptitudes intellectuelles avec la même rigueur et suivant la même loi[3] ! » C’est pourquoi l’histoire d’une société, affirme-t-il ailleurs, est « l’histoire de ce qu’il y a de plus profond, de plus fin, de plus ondoyant et de plus nuancé de la vie et le passé d’un peuple ! » C’est « l’histoire des idées, des sentiments et des influences, qui font les mœurs et qui les changent, et, pour tout exprimer avec le seul mot qui convienne : l’histoire de l’Histoire[4] ! »

C’est pourquoi le regard que l’écrivain-critique porte sur le fait social, s’il a à l’évidence de fortes résonances idéologiques, permet de sonder plus avant l’origine et la signification des postures qui sont celles de Barbey[5] et par là même les choix rhétoriques et esthétiques qui sont les siens, de mieux saisir les contours d’un discours social direct ou sous-jacent dans les textes, de déchiffrer à nouveaux frais peut-être les arcanes de sa poétique et de son imaginaire.

Dans ce numéro, on s’intéressera autant à Barbey penseur de la /des société(s) qu’à Barbey acteur social.

Voici quelques pistes possibles, sans exclusive :

Lieux

Interactions et pratiques sociales

Cercles et communautés

Gender et société

Histoire et société

Sociographie

Sphères sociales

Edition, journalisme

Métiers

Ville et campagne

Critique sociale

Souffrances

Types sociaux

Représentations et doxa

Les propositions de communication sont à envoyer à Pascale.ajonchiere@gmail.com

avant le 30 novembre 2026. Les textes mis aux normes de la revue (les documents seront envoyés après réception des propositions) seront à retourner au plus tard le 30 mai 2027.

Comme à l’habitude, le numéro comportera des varia.

Il est rappelé que les varia portent exclusivement sur l’auteur (en relation éventuelle toutefois avec d’autres auteurs).

Rappel

Il s’agit d’une revue, dont la publication est programmée en fonction de son sommaire – qui se doit donc d’être stable. Le calendrier et les normes de publication doivent être respectés scrupuleusement.





[1] Pierre Glaudes, « Introduction » de l’édition Les Diaboliques, « Le livre de poche classique », 1999, p. 8.

[2] Cochut. Law et son système (Le Pays, 19 avril 1853).

[3] Léon Gozlan, (Le Nain jaune, 2 décembre 1866).

[4] Edmond et Jules de Goncourt, Histoire de la société française pendant la Révolution (Le Pays, 26 avril 1854).

[5] Voir sur ce point RLM, « Barbey d’Aurevilly », n°27.