Thierry Paquot, La ville est un roman. Essai sur la littérature de l'urbain

La ville serait romanesque ? Depuis le milieu du XIXe siècle l’urbanisation affecte toutes les sociétés et les écrivains en témoignent. La Terre est devenue urbaine et d’innombrables romans en révèlent le pourquoi et le comment. On associe bien souvent un auteur à une ville : Paul Auster à Brooklyn, Naguib Mahfouz au Caire, Jorge Amado à Bahia…

La ville s’enveloppe de mystères pour mieux attirer à elle toute une population composite, ce qui réjouit les auteurs qui y trouvent matière à intrigues. Il leur suffit d’observer une ville pour y saisir toute une société, ses travers, ses désirs, ses illusions, ses paysages, ses sentiments, ses émotions et autres transports… La ville comme révélateur des caractères de ses habitants et aussi d’une époque. De Zola à Annie Ernaux, en passant par Eugène Dabit, Jean Giono, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, Georges Perec, Italo Calvino, et Julien Gracq, ou encore François Bon, Jean Échenoz et quelques autres, les romans et récits retenus ici balisent la géohistoire des villes, villes qui progressivement se fondent en un urbain diffus, l’après-ville. Là, l’écriture révèle l’imaginaire de territoires inédits soumis à de nouvelles ségrégations, exclusions et exaltations.

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Thierry Paquot, philosophe et essayiste, rend compte de livre en livre des évolutions urbaines, mobilisant non seulement les sciences humaines et sociales mais aussi le cinéma et la littérature. Il a créé le « Prix la Ville à lire » (Urbanisme et France Culture). Parmi ses ouvrages : La ville au cinéma (avec Thierry Jousse, 2005), Désastres urbains. Les villes meurent aussi (2019), James Graham Ballard & le cauchemar consumériste(2021), Poésies urbaines. De Baudelaire à Grand Corps Malade (2023) et L’Amour des lieux. Topophilie, topophobie, topocide (2025).