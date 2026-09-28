Présentation du livre À l'encre noire, veuves et littératures, veuves en littérature (Italie, XVᵉ-XVIᵉ siècles) de Victoria Rimbert (La Libreria, Paris)

Les Presses Sorbonne Nouvelle sont heureuses de vous inviter à La Libreria le lundi 19 octobre à 19h pour la présentation du livre À l'encre noire, veuves et littératures, veuves en littérature (Italie, XVᵉ-XVIᵉ siècles) de Victoria Rimbert.

La rencontre sera consacrée à un personnage qui suscite immédiatement des représentations dans l’imaginaire collectif contemporain : celui de la veuve. Veuve noire, veuve de guerre, veuve joyeuse, veuve régente : nos références à ce sujet sont nombreuses, et ce personnage littéraire continue à fasciner. L’ouvrage se concentre sur la situation des veuves dans l’Italie de la Renaissance et sur leurs représentations en littérature.

Victoria Rimbert, en dialogue avec Alix Kazubek, doctorante en histoire de l’art et en études italiennes à Sorbonne Université, présentera trois grands axes : la veuve chrétienne idéale des moralistes et religieux, la veuve dévergondée des nouvellistes et enfin, la veuve fidèle et ambitieuse, sur le plan littéraire, dans les écrits des autrices et poétesses veuves.

En revenant sur le parcours de l’autrice et son cheminement réflexif autour de la thématique, ses choix méthodologiques et chronologiques, la présentation explorera ces points de vue, ces sources et ces représentations variés voire, parfois, contradictoires. Il s’agira de comprendre l’origine des paradoxes et des tensions qui entourent les veuves et leurs images en littérature, et de redonner leur voix aux veuves elles-mêmes.

Informations pratiques :

La Libreria - 89 rue du Fbg Poissonnière - Paris 9

Métro : Poissonnière ligne 7 - Bus 39, 26, 43, 45