Courrier Blaise Pascal, n° 48 | 2026 : Varia (dir. Laurence Plazenet, Pierre Lyraud)

Sous la direction de Laurence Plazenet et Pierre Lyraud

Note de la rédaction : Nous avons appris le décès de Dominique Descotes, ce dimanche 13 septembre 2026, alors que nous étions engagés dans la relecture des articles qui composent ce nouveau numéro du Courrier Blaise Pascal. Ce volume lui est dédié.

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Laurence Plazenet et Pierre LyraudIn memoriam Dominique Descotes [Texte intégral]

Laurent ThirouinLes Pensées de Pascal : chef-d’œuvre sans identité [Texte intégral] Pascal’s Pensées: A Masterpiece Without an Identity

Pierre LyraudRegarder le fragment : invention et espace graphique dans le manuscrit des Pensées (et son édition numérique) [Texte intégral] Looking at the Fragment: Invention and Graphic Space in the Manuscript of Pensées (and Its Digital Edition)

Lucas VillauméLa forme du texte entre invention et disposition : introduction à une lecture rhétorique des Pensées de Pascal [Texte intégral] The Form of the Text between Invention and Arrangement: An Introduction to a Rhetorical Reading of Pascal’s Pensées

Élisabeth VuilleminLes citations bibliques traduites en français dans les Pensées de Pascal [Texte intégral] Biblical Quotations Translated into French in Pascal's Pensées

Laurence PlazenetPascal et le cri [Texte intégral] Pascal and the Scream

Hélène MichonDu désir au désir de Dieu dans les Pensées de Pascal [Texte intégral] From Desire to the Desire for God in Pascal’s Pensées

João F. N. B. CorteseLes limites de la raison et la misère de l’homme : Pascal et l’humilité épistémique[Texte intégral] The Limits of Reason and Human Misery: Pascal and Epistemic Humility

Thierry LambrePascal, Roberval et la quadrature de la cycloïde [Texte intégral] Pascal, Roberval, and the Quadrature of the Cycloid

Documents pour la recherche

Laurence Plazenet et Pierre LyraudBibliographie pascalienne (2025-2026) [Texte intégral]