George Sand en Italie (Fondazione Primoli, Roma)

À l'occasion des 150 ans du décès de George Sand, une journée d'étude se tiendra à Rome, à la Fondazione Primoli, qui tentera de revenir sur les liens entre l'écrivaine et l'Italie. La thématique est connue, mais elle sera ici approfondie et élargie. Situation éditoriale de l'oeuvre en France et en Italie, nature des célébrations dont Sand a fait l'objet, réception de l'oeuvre, sens du voyage en Italie, implications "genrées" d'un tel voyage, place spécifique de l'Italie dans l'œuvre sous toutes ses formes figurent au nombre des sujets qui seront abordés.

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