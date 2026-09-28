Deuxième Conférence du Réseau International sur les egodocuments (IEN)

La recherche sur les egodocuments au XXIe siècle : Transformations et défis

Sorbonne Université, Paris, mercredi 7-vendredi 9 avril 2027

organisée par Sorbonne Université ; Université Nicolas-Copernic de Toruń ; Université de Lódz ; Université de Vilnius

APPEL À COMMUNICATIONS

Le Réseau International sur les egodocuments a été créé en décembre 2023 par Hadrian Ciechanowski et Michaël Green, dans le but de promouvoir la recherche sur les egodocuments et d'unir les chercheurs travaillant sur et avec ce type de textes. Il rassemble actuellement plus de cent trente chercheurs d'Europe, d'Asie et des Amériques et vise à servir de passerelle entre les chercheurs de différentes périodes et disciplines.

Le terme « egodocuments » est apparu à la fin des années 1950, forgé par le Néerlandais Jacob Presser pour désigner les sources historiques écrites par soi-même sur soi-même et contenant le pronom « je ». Au fil des ans, les écrits personnels ont occupé une place de plus en plus prépondérante dans la recherche historique et sont aussi devenues communes dans d'autres disciplines, telles que la sociologie, les études littéraires, la psychologie, la communication, etc. Des approches concurrentielles ou complémentaires ont alors été développées, telles que le life-writing (en littérature), ainsi que des approches nationales comme les écrits du for privé en France ou les Selbstzeugnisse dans les pays germaniques. L’ensemble de ces courants a grandement développé et popularisé la recherche sur les écrits personnels.

En avril 2025, lors de la première conférence du Réseau International sur les egodocuments, qui s’est tenue à l'Université de Vilnius, le thème principal était l'évolution des egodocuments, du codex médiéval aux médias modernes. En 2027, pour la deuxième conférence de l'IEN, nous souhaitons marcher dans les pas de Pierre-Yves Beaurepaire, qui avait initié à Montpellier en 2002 une discussion sur la numérisation des egodocuments à la lumière du développement d'Internet. Nous sommes, en effet, conscients des implications que les progrès technologiques, au premier rang desquels l’intelligence artificielle, ont sur les sources historiques pour les chercheurs. Nous serons donc particulièrement intéressés par les recherches qui portent sur les nouvelles formes egodocuments, telles que les blogs et les réseaux sociaux, ou sur les périodes de transition d’une forme d’egodocument à l’autre. L’impact des nouvelles technologies telles que la fouille de données sur la recherche, quelque soit les types de documents ou les périodes concernées, sera également une thématique privilégiée ainsi que la question de la place des egodocuments dans les archives publiques mais aussi privées.

En plus de ces deux thématiques majeures, nous accueillerons également toutes les propositions autour des egodocuments et traitant de tous les sujets, y compris dans une dimension interdisciplinaire. Les interventions axées sur la religion, la vie privée, les médias et l'histoire du livre seront particulièrement bienvenues. En complément de ces thèmes, cet appel est ouvert à absolument tous les chercheurs et les chercheuses – membres ou non du réseau – qui s'intéressent aux egodocuments dans n'importe quel domaine, ou discipline que ce soit en tant que source pour la recherche, en tant qu'artefacts culturels ou en tant que genres d’écriture.

Organisateurs : Dr Anna Brzezińska, Dr hab. Hadrian Ciechanowski, Dr hab. prof. UŁ Michaël Green, Prof. Arvydas Pacevičius, Prof. François-Joseph Ruggiu

Conférenciers d'honneur confirmés : Prof. James Daybell (Université de Plymouth), Prof. Paweł Rodak (Université de Varsovie/IABA), Dr. Leonieke Vermeer (Université de Groningue)

Les informations concernant l’organisation du congrès seront publiées au fur et à mesure sur le site web : https://ien.umk.pl

Veuillez soumettre votre proposition de communication – en anglais – avant le 1er novembre 2026 à l'adresse suivante : ienc2027@uni.lodz.pl, accompagnée d'un court CV.

La notification de l’acceptation de votre communication après évaluation sera envoyée d'ici le 1er décembre 2026.

Frais d'inscription :

• 150 euros (tarif standard)

• 65 euros (doctorants et étudiants)

Après la conférence, nous prévoyons de publier un volume dédié dans la collection Brill Egodocuments and History ainsi que dans la revue scientifique Rocznik Egodokumentalny. Journal of Egodocuments and Self-Narratives, destinée à tous les chercheurs intéressés par des travaux basés sur les égodocuments. Dans les deux cas, la décision d'acceptation des articles sera basée sur des évaluations par les pairs.

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2nd International Egodocumental Network Conference:

Researching Egodocuments in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges

Sorbonne Université, Paris, Wednesday-Friday, 7-9 April 2027

Nicolaus Copernicus University in Toruń ; Sorbonne Université ; University of Lodz

Vilnius University

Organisers: dr Anna Brzezińska, dr hab. Hadrian Ciechowski, dr hab. prof. UŁ Michaël Green, Prof. Arvydas Pacevičius, Prof. François-Joseph Ruggiu

Confirmed keynote speakers: Prof. James Daybell (University of Plymouth), Prof. Paweł Rodak (University of Warsaw/IABA), Dr. Leonieke Vermeer (University of Groningen)

The International Egodocumental Network was created in December 2023 by Hadrian Ciechanowski and Michaël Green, with the goal to promote research into egodocuments and to unite scholars working on and with these kind of texts. It currently unites over one-hundred-and-thirty scholars from Europe, Asia and the Americas, while aiming at serving as a bridge between researchers of different periods and disciplines.

Egodocuments as a research term appeared in the late 1950s, coined by Jacob Presser to denote historical sources which are written by oneself about oneself and containing the particle "I". Over the years, sources of personal nature once again became more and more prominent in historically oriented research, and became part of the standard choice of sources for other disciplines, such as sociology, literary studies, psychology etc. Competitive and complementary approaches have been developed, such as life-writing (literature), egodocumentality, and then national takes such as écrits du for privé and Selbstzeugnisse, all popularising the research into personal narratives of various kinds.

In 2025 the first International Egodocumental Network Conference, which took place in Vilnius, the main topic was the development of the egodocuments from Medieval codex to modern media. In 2027, for the second IEN conference, we are following in the footsteps of Pierre-Yves Beaurepaire, who initiated a discussion on the digitisation of egodocuments in light of the development of the internet in Montpellier in 2002, we are mindful of the implications on historical sources that technological advancements have for researchers. As one of the key elements of the debate at the Paris conference, we would like to discuss research opportunities arising from the emergence of new forms of egodocuments, such as blogs and social media as well as from the current technological possibilities for egodocumental research. Furthermore, we would like to raise the issue of accessibility of personal archives for historical research in the current big tech era.

In addition to the two main themes of the conference, we also welcome papers which are based on research into egodocuments dealing with other topics, and especially, but not exclusively interdisciplinary and those focusing on religion, privacy, media and book history. In addition to the main theme of the conference, this call is open to all researchers – whether or not they are members of the network – who are interested in egodocuments as material for their research, in any field whatsoever, as cultural artefacts or as a literary genre.

Organisational information will be published on the website: https://ien.umk.pl

Please submit your paper proposal by 1 November 2026 to: ienc2027@uni.lodz.pl

Notification of acceptance will be sent by 1 December 2026.

Conference fee: 150 euro (standard fee)

65 euro (PhD students)

After the conference, we are planning to publish a dedicated volume in the Brill series Egodocuments and History and in the scientific journal Rocznik Egodokumentalny. Journal of Egodocuments and Self-Narratives, dedicated to all scholars interested in research-based or engaging egodocuments. The decision on the article's acceptance, in both cases, will be based on the reviews.