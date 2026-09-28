Littératures en partage : "Littérature comparée et intermédialité"

Vendredi 2 octobre 2026, de 17h30 à 19h

En distanciel, via le lien suivant : https://rendez-vous.renater.fr/lobby_muted_user150_private/SFLGC_Litteratures_en_partage_Litterature_comparee_et_intermedialite__wgmv8bzmnyzl_58f846-43894f-03014d#config.startWithVideoMuted=true&config.startWithAudioMuted=true

Avec Henri Garric (Université de Bourgogne Europe), Hélène Martinelli (ENS Lyon) et Pauline Julia (Université Bourgogne Europe)

Cette présentation expliquera comment la littérature comparée peut s’emparer des études intermédiales, en adopter les principes et les infléchir. Elle s’appuiera pour cela sur une définition restreinte de l’intermédialité qui prend acte de la domination mondiale de la culture médiatique de masse et de la fin du statut d’exception de la littérature dans ce contexte. Suivant la définition d’Éric Méchoulan, les études intermédiales permettent une étude matérielle des médias, particulièrement de leur circulation généralisée et de la circulation de formes d’un média à un autre. La littérature comparée intervient dans cette circulation pour étudier la circulation internationale de formes et motifs. Elle peut à la fois montrer la généralisation de formes au niveau mondial et leur différenciation dans des contextes culturels situés.

La présentation se déclinera en trois interventions. Hélène Martinelli, maîtresse de conférence à l’ENS de Lyon, présentera ses travaux sur l’autoédition en prêtant une attention particulière à la continuité des formes culturelles (qu’il s’agisse de livres d’artiste, samizdats, ou fanzines) par delà leurs déclinaisons locales ; l’étude des matérialisations de deux poèmes en particulier, "Europa" d’Anatol Stern tel qu’interprété par Stefan et Franciszka Themerson (1925-1962) et "Mluvící pásmo" ("Zone parlante") de Milada Součková et Zdeněk Rykr (1939), mettra en évidence une préoccupation commune pour les supports de la littérature, la massification des médias contemporains et leurs circulations européennes.

Henri Garric, professeur à l’Université Bourgogne Europe, montrera, à partir de l’exemple du roman d’Esther García Llovert, Las Jefas (2026) comment la littérature se trouve prise dans le bain de la culture médiatique internationale et comment ce bain infléchit sa forme et son statut. La littérature comparée, en confrontant cette œuvre par exemple au roman de Virginie Despentes, Vernon Subutex (2015) montre comment l’écriture recontextualise, hispanise, la culture médiatique mondialisée.

Enfin, Pauline Julia, doctorante à l’Université Bourgogne Europe, étudiera les transferts relatifs aux questions des récits et des mises en scène de la violence des femmes entre cinéma et littérature et Amérique du Nord et Europe de l’ouest. Il s’agira non seulement de montrer comment des formes fortement identifiées à la culture médiatique de masse (rape and revenge movie, récit d’espionnage) se modifient dans leur recontextualisation littéraire, mais aussi comment ces circulations fournissent des outils critiques, importés des études cinématographiques aux études littéraires.