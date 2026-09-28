Dino Buzzati, fantastique, imaginaire, européen, méditerranéen (Barcelone, Venise)

Appel à communication

120 ans après sa naissance, Dino Buzzati (1906-1972) ne cesse d’exercer une influence littéraire et artistique à l’échelle planétaire, perceptible à travers les traductions, le cinéma, la bande dessinée et les représentations scéniques. Afin d’évaluer la continuité de la présence de Buzzati dans le débat culturel, il a été décidé de promouvoir un colloque bilatéral entre les universités Ca' Foscari de Venise et Autònoma de Barcelona, en collaboration avec l’Associazione Internazionale Dino Buzzati.

Les interventions peuvent être centrées sur l’œuvre de Buzzati, sur l’inspiration que son œuvre a apporté à d’autres auteurs et sur l’influence dans les théories littéraires et politico-sociales et se résument dans les cinq points essentiels suivants de l’appel à communication:

1. La réception de Buzzati a longtemps été liée à son appartenance au fantastique et aux genres de l’imaginaire (prose journalistique et morale, récit bref, surréalité, humour noir). Ce colloque se propose de réfléchir sur l’actualité de cette situation à la lumière des transformations sémantiques et critiques des catégories du « fantastique » et de l'« imaginaire ».

2. Les nombreuses traductions, rééditions et transpositions de l’œuvre buzzatienne appellent à une analyse actualisée des dynamiques éditoriales et des processus de médiation linguistique et sémiotique qui accompagnent sa circulation internationale.

3. La production de Buzzati en tant qu’artiste visuel (peintre et bédéiste) et sa dimension multimédia offrent de nouvelles clés de lecture pour comprendre la complexité de son écriture et sa réception, y compris dans le domaine des collections.

4. La présence éditoriale de Buzzati en Espagne et en Amérique latine, enracinée dans des affinités culturelles et dans le contexte européen et méditerranéen, constitue un domaine d’étude en expansion continue, ouvert à des perspectives comparatistes et transnationales.

5. L’œuvre de Buzzati offre un terrain privilégié pour enquêter sur la représentation de la guerre comme expérience rappelée, médiatisée et retravaillée. Les contributions qui explorent les relations entre mémoire, traumatisme et narration, ainsi que la transformation du conflit dans une perspective symbolique et existentielle sont les bienvenues. Une attention particulière sera accordée à la tension entre l’histoire et l’esthétique et à la persistance intergénérationnelle du traumatisme.

Nous invitons les chercheurs, les doctorants, tous ceux qui s’intéressent à ce sujet, à proposer une intervention, en indiquant dans quel point de l’appel à communication se placera leur intervention, en communiquant le titre de l’article, accompagné d’un résumé de 250 mots et d’un bref CV. Il sera possible d’indiquer le lieu de préférence, mais le lieu sera décidé en fonction de la cohérence des sessions constituées.

Les propositions doivent parvenir au Comité Scientifique à l’adresse suivante: nicola.dinino@uab.cat au plus tard le 30 novembre 2026, les auteurs recevront une réponse au plus tard le 31 décembre 2026.

Langues du colloque international :

Catalan Français Anglais Italien Portugais Espagnol

Il est possible d’adhérer à l’Associazione Internazionale Dino Buzzati pour l’année 2027, en versant une cotisation de 30 euros pour les participants individuels (étudiants), 60 euros pour les participants appartenant à une université.

Associazione internazionale Dino Buzzati Casella postale 78 - 32032 Feltre (BL)

compte bancaire n° IT69L0200861111000004792538

Il est prévu de sélectionner et de publier certaines des contributions présentées, selon des modalités qui seront communiquées après le colloque.

Comité scientifique :

Francisco De Borja Gomez Iglesias (Università Ca’ Foscari Venezia), Nicola Di Nino (Universitat Autònoma de Barcelona), Patrizia Dalla Rosa (Centro Studi Dino Buzzati, Feltre), Alice Favaro (Università Ca’ Foscari Venezia), Marco Perale (Associazione Internazionale Dino Buzzati, Feltre), Cristina Pividori (Universitat Autònoma de Barcelona), Gonzalo Pontón Gijón (Universitat Autònoma, Barcelona), Alessandro Scarsella (Università Ca’ Foscari, Venezia)

Pour plus d’informations

alescarsella@unive.it, nicola.dinino@uab.cat, infoassociazione@buzzati.it