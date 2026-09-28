Olivier Penot-Lacassagne (éd.), Poésies amérindiennes d'aujourd'hui

Traduit de l'anglais par Olivier Penot-Lacassagne

Dans cette riche anthologie, le lecteur pourra partir à la découverte des plus grandes voix de la poésie amérindienne contemporaine, loin des images convenues. Dans un pays hanté par le massacre des peuples premiers, revenu de son American dream, ces poètes revendiquent leur singularité en tant qu'individus et rendent compte de la complexité d'être au XXIe siècle.

Des années 1970 à nos jours, du Red Power au hip-hop indigène, la poésie aura été l'une des expressions majeures de la " survivance " des nations amérindiennes, très longtemps niées ou déshumanisées par les politiques, les récits et les préjugés de l'Amérique conquérante.



Les poètes et poétesses de cette anthologie ont su mettre des mots sur les silences, les fantasmes et les mensonges de l'Histoire officielle. S'ils racontent une mémoire douloureuse et un présent blessé, leurs textes chantent aussi la Terre, les vivants humains et non humains, les animaux et les végétaux, la force des liens communautaires, l'existence quotidienne ou les cycles de la vie.



À l'heure où les États-Unis apparaissent déchirés, la condition indienne demeure un " enjeu explosif ". Plus que jamais, les fronts de la résistance autochtone sont multiples. Loin des images folkloriques convenues, ce livre offre une mosaïque de mondes, d'existences et d'imaginaires propres à l'Amérique native d'aujourd'hui, bien réelle et vivante.

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Poésie des Amérindiens, Américains oubliés", par Jean-Paul Champseix

« Les Indiens sont les Américains oubliés », déclarait en 1968 Lyndon B. Johnson qui lança des programmes d’auto-assistance, d’auto-développement et d’autodétermination. Si la condition indienne s’est améliorée, la représentation des Indiens reste un « enjeu explosif ». Olivier Penot-Lacassagne, dans une foisonnante anthologie, Poésies amérindiennes d’aujourd’hui, fournit un florilège de textes avec méthode et érudition.