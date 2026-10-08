Après Albert Thibaudet. Une cité des livres, Sorbonne Université Presses vient de publier dans la belle collection "Mémoire de la critique" un nouvel ouvrage consacré à l'un des grands critiques du XXe siècle, Gaëtan Picon. Une pensée de la création. Sous la direction de Bernard Vouilloux, ce volume revient sur la richesse de l'œuvre du critique-écrivain qui était aussi directeur général des Arts et des Lettres au ministère des Affaires culturelles d'André Malraux. Cette parution est l'occasion de souligner la vivacité des études "métacritiques", comme en témoignent plusieurs monographies importantes parues ces dernières années. Jean Rousset a ainsi fait l'objet de deux essais de Maxime Cartron qu'on peut lire dans la collection "Courant critique" des éditions Droz, Jean Rousset. Traduire et compiler le baroque et « Au seuil d'une présence nue ». Phénoménologies baroques ; Charles du Bos a été minutieusement étudié dans l'ouvrage que Louis Pailloux a tiré de sa thèse de doctorat, Charles du Bos. Un homme sans œuvre et le style de Genette a été au centre d'un essai de 2018 de David Turgeon, dont on peut lire dans l'Atelier de théorie littéraire un essai inédit sur Northrop Frye. Les revues ne sont pas en reste : le dernier numéro de la Revue d'Histoire littéraire de la France publie les actes d'un colloque sur "Gustave Lanson en son temps", comme Europe avait consacré son numéro d'avril 2019 à Jean-Pierre Richard et Jean Starobinski. Concernant le parcours de Jean-Pierre Richard, après ce qu'en a dit Marta Sábado Novau dans L'École de Genève. Histoire, geste et imagination critiques, signalons la thèse en cours de Zoé Perrier Jean-Pierre Richard, de la critique à l'écriture, sous la direction de Guillaume Bridet.

(Illustr. : Gaëtan Picon à Genève en 1948. Source : site de l'Association des amis de Gaëtan Picon)