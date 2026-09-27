Jeux d’auteurs. Figures du jeu dans l’histoire de la littérature française (Naples)
Colloque de la Société d’Histoire Littéraire de la France
Jeux d’auteurs. Figures du jeu dans l’histoire de la littérature française
Sous la direction de Federico Corradi, Maria Giovanna Petrillo e Valeria Sperti
Université de Naples L’Orientale - Université de Naples Federico II - Université de Naples Parthenope
Sous le patronage de la Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese, du Seminario di Filologia Francese
et de l’Institut français de Naples
Avec le soutien de l’Université Franco-Italienne
15 et 16 octobre 2026
Université de Naples L'Orientale, Sala Conferenze, Palazzo Corigliano, Piazza San Domenico Maggiore, 12, Naples
—
15 octobre 2026
14h00 Accueil des participants
14h15 Allocutions de bienvenue
14h45 Ouverture des travaux
—
15h00 Première séance
Présidence : Olivier Millet (Sorbonne Université)
Mireille Huchon (Sorbonne Université), Jeux, enjeux, double jeu rabelaisiens
Marie-Claire Thomine (Université de Lille), L'écriture mise en jeu : les seuils des recueils plaisants XVIe-XVIIe siècles
Discussion
—
16h45 Deuxième séance
Présidence : Alain Génetiot (Université de Lorraine)
Delphine Denis (Sorbonne Université) et Delphine Reguig (Université Jean Monnet Saint-Étienne), L’esprit du jeu d’esprit au XVIIe siècle
Federico Corradi (Università di Napoli L’Orientale), Jeux de société et société du jeu chez Furetière
Giorgetto Giorgi (Università di Pavia), Les retombées sociales du jeu de la Bassette dans deux nouvelles (1679 et 1682) de Jean de Préchac
Discussion
—
16 octobre
9h00 Troisième séance
Présidence: Alvio Patierno (Università Suor Orsola Benincasa)
Vincenzo De Santis (Università di Salerno), Jeux, joueurs et joueuses entre comédie et morale (1683-1718)
Sylvain Menant (Sorbonne Université), Jeux poétiques dans la France des Lumières
David Matteini (Università degli studi di Siena), "Si les dés sont pipés..." : Diderot, le roman et l'épistémologie du probable
Discussion
—
11h15 Quatrième séance
Présidence : Luc Fraisse (Université de Strasbourg)
Christophe Martin (Sorbonne Université), Jeux d'enfants chez Rousseau
Francesco Spandri (Università di Roma Tre), Dans l'arène du jeu. Le personnage balzacien, entre calcul et hasard
Giulia Scuro (Università di Napoli L’Orientale), Le temps du jeu : Maupassant et l’action sans réaction
Discussion
—
14h30 Cinquième séance
Présidence : Luca Pietromarchi (Università di Roma Tre)
Antonietta Sanna (Università di Pisa), Mallarmé : vingt-quatre lettres pour un jeu
Franca Bruera (Università di Torino), Coll-action pour l'avenir : autour du jeu surréaliste
Patrick Dandrey (Sorbonne Université), Se jouer du lecteur : la clef du vistemboire
Discussion
—
16h45 Sixième séance
Présidence : Michele Costagliola d’Abele (Università di Napoli L’Orientale)
Steen Bille Jørgensen (Université d’Aarhus), Jeux des formes littéraires et pratiques du quotidien chez Jacques Jouet
Maria Giovanna Petrillo (Università di Napoli Parthenope) et Valeria Sperti (Università di Napoli Federico II), Figures du jeu dans le roman postmoderne : le cas de Milan Kundera
Discussion
18h00 Clôture des travaux
—
Comité scientifique
Michele Costagliola d’Abele
Benedetta Craveri
Luc Fraisse
Alain Génétiot
Michela Lo Feudo
Olivier Millet
Luca Pietromarchi
—
Comité d’organisation
Marika La Banca
Adelaide Pagano
Vincenzo Palmentieri
Claudia Palumbo
Giulia Scuro