Jeux d’auteurs. Figures du jeu dans l’histoire de la littérature française (Naples)

Colloque de la Société d’Histoire Littéraire de la France

Jeux d’auteurs. Figures du jeu dans l’histoire de la littérature française

Sous la direction de Federico Corradi, Maria Giovanna Petrillo e Valeria Sperti

Université de Naples L’Orientale - Université de Naples Federico II - Université de Naples Parthenope

Sous le patronage de la Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese, du Seminario di Filologia Francese

et de l’Institut français de Naples

Avec le soutien de l’Université Franco-Italienne

15 et 16 octobre 2026

Université de Naples L'Orientale, Sala Conferenze, Palazzo Corigliano, Piazza San Domenico Maggiore, 12, Naples

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Programme…

15 octobre 2026

14h00 Accueil des participants

14h15 Allocutions de bienvenue

14h45 Ouverture des travaux

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15h00 Première séance

Présidence : Olivier Millet (Sorbonne Université)

Mireille Huchon (Sorbonne Université), Jeux, enjeux, double jeu rabelaisiens

Marie-Claire Thomine (Université de Lille), L'écriture mise en jeu : les seuils des recueils plaisants XVIe-XVIIe siècles

Discussion

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16h45 Deuxième séance

Présidence : Alain Génetiot (Université de Lorraine)

Delphine Denis (Sorbonne Université) et Delphine Reguig (Université Jean Monnet Saint-Étienne), L’esprit du jeu d’esprit au XVIIe siècle

Federico Corradi (Università di Napoli L’Orientale), Jeux de société et société du jeu chez Furetière

Giorgetto Giorgi (Università di Pavia), Les retombées sociales du jeu de la Bassette dans deux nouvelles (1679 et 1682) de Jean de Préchac

Discussion

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16 octobre

9h00 Troisième séance

Présidence: Alvio Patierno (Università Suor Orsola Benincasa)

Vincenzo De Santis (Università di Salerno), Jeux, joueurs et joueuses entre comédie et morale (1683-1718)

Sylvain Menant (Sorbonne Université), Jeux poétiques dans la France des Lumières

David Matteini (Università degli studi di Siena), "Si les dés sont pipés..." : Diderot, le roman et l'épistémologie du probable

Discussion

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11h15 Quatrième séance

Présidence : Luc Fraisse (Université de Strasbourg)

Christophe Martin (Sorbonne Université), Jeux d'enfants chez Rousseau

Francesco Spandri (Università di Roma Tre), Dans l'arène du jeu. Le personnage balzacien, entre calcul et hasard

Giulia Scuro (Università di Napoli L’Orientale), Le temps du jeu : Maupassant et l’action sans réaction

Discussion

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14h30 Cinquième séance

Présidence : Luca Pietromarchi (Università di Roma Tre)

Antonietta Sanna (Università di Pisa), Mallarmé : vingt-quatre lettres pour un jeu

Franca Bruera (Università di Torino), Coll-action pour l'avenir : autour du jeu surréaliste

Patrick Dandrey (Sorbonne Université), Se jouer du lecteur : la clef du vistemboire

Discussion

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16h45 Sixième séance

Présidence : Michele Costagliola d’Abele (Università di Napoli L’Orientale)

Steen Bille Jørgensen (Université d’Aarhus), Jeux des formes littéraires et pratiques du quotidien chez Jacques Jouet

Maria Giovanna Petrillo (Università di Napoli Parthenope) et Valeria Sperti (Università di Napoli Federico II), Figures du jeu dans le roman postmoderne : le cas de Milan Kundera

Discussion

18h00 Clôture des travaux

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Comité scientifique

Michele Costagliola d’Abele

Benedetta Craveri

Luc Fraisse

Alain Génétiot

Michela Lo Feudo

Olivier Millet

Luca Pietromarchi

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Comité d’organisation

Marika La Banca

Adelaide Pagano

Vincenzo Palmentieri

Claudia Palumbo

Giulia Scuro