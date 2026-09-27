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Jeux d’auteurs. Figures du jeu dans l’histoire de la littérature française (Naples)

Jeux d’auteurs. Figures du jeu dans l’histoire de la littérature française (Naples)

Publié le par Marc Escola (Source : Giulia Scuro)

Colloque de la Société d’Histoire Littéraire de la France 

Jeux d’auteurs. Figures du jeu dans l’histoire de la littérature française

 Sous la direction de Federico Corradi, Maria Giovanna Petrillo e Valeria Sperti

Université de Naples L’Orientale  - Université de Naples Federico II - Université de Naples Parthenope

Sous le patronage de la Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese, du Seminario di Filologia Francese

et de l’Institut français de Naples

Avec le soutien de l’Université Franco-Italienne  

 15 et 16 octobre 2026

Université de Naples L'Orientale, Sala Conferenze, Palazzo Corigliano, Piazza San Domenico Maggiore, 12, Naples

Programme…

15 octobre 2026

14h00 Accueil des participants 

14h15 Allocutions de bienvenue 

14h45 Ouverture des travaux 

15h00 Première séance

Présidence : Olivier Millet (Sorbonne Université)

Mireille Huchon (Sorbonne Université), Jeux, enjeux, double jeu rabelaisiens

Marie-Claire Thomine (Université de Lille), L'écriture mise en jeu : les seuils des recueils plaisants XVIe-XVIIe siècles

Discussion 

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16h45 Deuxième séance

Présidence : Alain Génetiot (Université de Lorraine)

Delphine Denis (Sorbonne Université) et Delphine Reguig (Université Jean Monnet Saint-Étienne), L’esprit du jeu d’esprit au XVIIe siècle

Federico Corradi (Università di Napoli L’Orientale), Jeux de société et société du jeu chez Furetière

Giorgetto Giorgi (Università di Pavia), Les retombées sociales du jeu de la Bassette dans deux nouvelles (1679 et 1682) de Jean de Préchac 

Discussion 

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16 octobre 

9h00 Troisième séance 

Présidence: Alvio Patierno (Università Suor Orsola Benincasa)

Vincenzo De Santis (Università di Salerno), Jeux, joueurs et joueuses entre comédie et morale (1683-1718)

Sylvain Menant (Sorbonne Université), Jeux poétiques dans la France des Lumières

David Matteini (Università degli studi di Siena), "Si les dés sont pipés..." : Diderot, le roman et l'épistémologie du probable

Discussion 

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11h15 Quatrième séance 

Présidence : Luc Fraisse (Université de Strasbourg)

Christophe Martin (Sorbonne Université), Jeux d'enfants chez Rousseau

Francesco Spandri (Università di Roma Tre), Dans l'arène du jeu. Le personnage balzacien, entre calcul et hasard

Giulia Scuro (Università di Napoli L’Orientale), Le temps du jeu : Maupassant et l’action sans réaction

Discussion

14h30 Cinquième séance

Présidence : Luca Pietromarchi (Università di Roma Tre)

Antonietta Sanna (Università di Pisa), Mallarmé : vingt-quatre lettres pour un jeu 

Franca Bruera (Università di Torino), Coll-action pour l'avenir : autour du jeu surréaliste 

Patrick Dandrey (Sorbonne Université), Se jouer du lecteur : la clef du vistemboire  

Discussion 

16h45 Sixième séance 

Présidence : Michele Costagliola d’Abele (Università di Napoli L’Orientale)

Steen Bille Jørgensen (Université d’Aarhus), Jeux des formes littéraires et pratiques du quotidien chez Jacques Jouet 

Maria Giovanna Petrillo (Università di Napoli Parthenope) et Valeria Sperti (Università di Napoli Federico II), Figures du jeu dans le roman postmoderne : le cas de Milan Kundera  

Discussion 

18h00 Clôture des travaux 

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Comité scientifique  

Michele Costagliola d’Abele 

Benedetta Craveri 

Luc Fraisse

Alain Génétiot 

Michela Lo Feudo

Olivier Millet 

Luca Pietromarchi

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Comité d’organisation 

Marika La Banca 

Adelaide Pagano 

Vincenzo Palmentieri 

Claudia Palumbo 

Giulia Scuro 