Bernard Vouilloux (dir.), Gaëtan Picon. Une pensée de la création

De Proust à Dubuffet : un panorama complet de la pensée d'un critique incontournable du XXe siècle



L'oeuvre de Gaëtan Picon, l'exact contemporain de Roland Barthes, a marqué des générations de lecteurs. Philosophe de formation, critique et écrivain hors pair, il fut aussi bien l'auteur d'essais sur Balzac, Proust, Bernanos ou Malraux que d'ouvrages consacrés à Ingres, Dubuffet, Picasso ou Miró.

Penseur de la culture et des arts visuels, il a su mettre ses vues en pratique en acceptant le poste de directeur général des Arts et des Lettres au ministère des Affaires culturelles d'André Malraux, puis en sollicitant des auteurs venus d'horizons très divers pour la célèbre collection « Les sentiers de la création » des éditions Albert Skira, qui publia notamment Claude Lévi-Strauss, Roger Caillois, Jacques Prévert, Francis Bacon et Henri Michaux.

Pour saisir la cohérence et la multiplicité de l'oeuvre de Picon, cet ouvrage collectif l'aborde à travers la notion de création, centrale dans sa pensée. Il est complété par des lettres de Jean Starobinski, J. M. G. Le Clézio, Jean Dubuffet et André Masson, des textes inédits ainsi que des témoignages, en particulier de Daniel Cordier et Roland Barthes.

Sommaire

Introduction. « Situation de Gaëtan Picon »

Bernard Vouilloux



Première partie

PHILOSOPHIE DE LA CULTURE, DE L'ACTION CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE



Picon lecteur de Nietzsche : vers un modernisme intempestif

Jean-Michel Rabaté



La Vérité et les Mythes ou « l'incertitude d'une promesse »

Yves Vadé



Culture et création. Une politique philosophique de la culture pour la nouvelle République

Pierre Caye



Mythes de passage : Picon et Malraux en 68

Jean-Louis Jeannelle



Deuxième partie

LE REGARD DU CRITIQUE SUR LA LITTÉRATURE ET SUR L'ART



De l'homme et de l'oeuvre : Picon devant Malraux

Dominique Vaugeois



Une poétique de la lecture

Patrick Labarthe



Le présent ultime. Le Proust de Gaëtan Picon

Christophe Pradeau



La fin de l'art et l'insomnie du temps

François Lallier



1863-1974 : naissance et fin de la modernité

Bernard Vouilloux



Troisième partie

UN ÉDITEUR EN DIALOGUE AVEC LES CRÉATEURS



« Les sentiers de la création » (1969-1976) : une collection d'iconophiles

Alice Scheer



Peinture biface : Picasso sous l'oeil de Picon

Stéphane Guégan



Dubuffet et Picon entre écriture à contretemps et lecture au fil du temps

Marianne Jakobi



Picon et Masson, ou la création comme métamorphose du réel

Françoise Nicol



ANNEXES

Deux lettres de Jean Starobinski à Gaëtan Picon

Une lettre de J.M. G. Le Clézio à Gaëtan Picon

Une lettre de Jean Dubuffet à Gaëtan Picon

Deux lettres d'André Masson à Gaëtan Picon



Trois textes de Gaëtan Picon

« Le Musée imaginaire de Gaëtan Picon », Les Nouvelles littéraires, 5 septembre 1963

« Les deux cultures », Le Monde, 20-21 octobre 1968, rubrique « Les Formes et l'esprit »

« Tant que nous vivons... », notes inédites prises en vue des entretiens radiophoniques de 1975, dans L'œil double de Gaëtan Picon, Paris, Éditions du Centre Georges-Pompidou, 1979, p. 13



Trois hommages posthumes à Gaëtan Picon

« Un essai de mise en question », Daniel Cordier, dans L'œildouble de Gaëtan Picon, Paris, Éditions du Centre Georges-Pompidou, 1979, p. 41-42

« Mémoire », Roland Barthes, dans L'œil double de Gaëtan Picon, Paris, Éditions du Centre Georges-Pompidou, 1979, p. 50

« Gaëtan Picon, chercheur sans illusion », Etel Adnan, dans D'un art à l'autre, l'oeil double de Gaëtan Picon, [Saint-Germain-la-Blanche-Herbe], IMEC/La Maison d'à côté, 2011, p. 114-115.