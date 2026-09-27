Bernard Vouilloux (dir.), Gaëtan Picon. Une pensée de la création

De Proust à Dubuffet : un panorama complet de la pensée d'un critique incontournable du XXe siècle
L'oeuvre de Gaëtan Picon, l'exact contemporain de Roland Barthes, a marqué des générations de lecteurs. Philosophe de formation, critique et écrivain hors pair, il fut aussi bien l'auteur d'essais sur Balzac, Proust, Bernanos ou Malraux que d'ouvrages consacrés à Ingres, Dubuffet, Picasso ou Miró.
Penseur de la culture et des arts visuels, il a su mettre ses vues en pratique en acceptant le poste de directeur général des Arts et des Lettres au ministère des Affaires culturelles d'André Malraux, puis en sollicitant des auteurs venus d'horizons très divers pour la célèbre collection « Les sentiers de la création » des éditions Albert Skira, qui publia notamment Claude Lévi-Strauss, Roger Caillois, Jacques Prévert, Francis Bacon et Henri Michaux.
Pour saisir la cohérence et la multiplicité de l'oeuvre de Picon, cet ouvrage collectif l'aborde à travers la notion de création, centrale dans sa pensée. Il est complété par des lettres de Jean Starobinski, J. M. G. Le Clézio, Jean Dubuffet et André Masson, des textes inédits ainsi que des témoignages, en particulier de Daniel Cordier et Roland Barthes.
Sommaire
Introduction. « Situation de Gaëtan Picon »
Bernard Vouilloux
Première partie
PHILOSOPHIE DE LA CULTURE, DE L'ACTION CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE
Picon lecteur de Nietzsche : vers un modernisme intempestif
Jean-Michel Rabaté
La Vérité et les Mythes ou « l'incertitude d'une promesse »
Yves Vadé
Culture et création. Une politique philosophique de la culture pour la nouvelle République
Pierre Caye
Mythes de passage : Picon et Malraux en 68
Jean-Louis Jeannelle
Deuxième partie
LE REGARD DU CRITIQUE SUR LA LITTÉRATURE ET SUR L'ART
De l'homme et de l'oeuvre : Picon devant Malraux
Dominique Vaugeois
Une poétique de la lecture
Patrick Labarthe
Le présent ultime. Le Proust de Gaëtan Picon
Christophe Pradeau
La fin de l'art et l'insomnie du temps
François Lallier
1863-1974 : naissance et fin de la modernité
Bernard Vouilloux
Troisième partie
UN ÉDITEUR EN DIALOGUE AVEC LES CRÉATEURS
« Les sentiers de la création » (1969-1976) : une collection d'iconophiles
Alice Scheer
Peinture biface : Picasso sous l'oeil de Picon
Stéphane Guégan
Dubuffet et Picon entre écriture à contretemps et lecture au fil du temps
Marianne Jakobi
Picon et Masson, ou la création comme métamorphose du réel
Françoise Nicol
ANNEXES
Deux lettres de Jean Starobinski à Gaëtan Picon
Une lettre de J.M. G. Le Clézio à Gaëtan Picon
Une lettre de Jean Dubuffet à Gaëtan Picon
Deux lettres d'André Masson à Gaëtan Picon
Trois textes de Gaëtan Picon
« Le Musée imaginaire de Gaëtan Picon », Les Nouvelles littéraires, 5 septembre 1963
« Les deux cultures », Le Monde, 20-21 octobre 1968, rubrique « Les Formes et l'esprit »
« Tant que nous vivons... », notes inédites prises en vue des entretiens radiophoniques de 1975, dans L'œil double de Gaëtan Picon, Paris, Éditions du Centre Georges-Pompidou, 1979, p. 13
Trois hommages posthumes à Gaëtan Picon
« Un essai de mise en question », Daniel Cordier, dans L'œildouble de Gaëtan Picon, Paris, Éditions du Centre Georges-Pompidou, 1979, p. 41-42
« Mémoire », Roland Barthes, dans L'œil double de Gaëtan Picon, Paris, Éditions du Centre Georges-Pompidou, 1979, p. 50
« Gaëtan Picon, chercheur sans illusion », Etel Adnan, dans D'un art à l'autre, l'oeil double de Gaëtan Picon, [Saint-Germain-la-Blanche-Herbe], IMEC/La Maison d'à côté, 2011, p. 114-115.