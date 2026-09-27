Dé/cloisonnement des frontières dans le monde francophone (40e Congrès mondial du CIEF à Athènes, Grèce)

Institutions, médiations, circulations : fabrique et légitimation des littératures francophones contemporaines

Les littératures francophones contemporaines se construisent dans un espace traversé de rapports de force symboliques, culturels et éditoriaux. Leur reconnaissance dépend d’instances de médiation – maisons d’édition, médias, prix, revues, festivals, institutions – qui fabriquent visibilité et légitimité. Cette session interroge les mécanismes de production, de diffusion et de consécration des œuvres. Comment institutions, médiations et circulations influencent-elles les trajectoires des écrivains ? Les politiques éditoriales répondent-elles à des critères strictement littéraires ou promeuvent-elles certains imaginaires de la francophonie ? Une attention particulière sera portée à l’édition française, au débat sur la littérature-monde, aux stratégies de consécration et aux formes de médiation. Sans réponse unique, la session explore les rapports entre création, marché, politiques éditoriales et enjeux symboliques dans la mondialisation culturelle.

Contact : M. Mohammed Yacine MESKINE

mohammedyacine.meskine@yahoo.fr

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