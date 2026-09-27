Poétiques du départ (colloque international, Sorbonne Nouvelle)

Au fil des siècles, la figuration du départ dans les littératures (européennes) a été est marquée par des imaginaires variés, tant dans leur rapport à l’espace que dans leur configuration temporelle. Des mythes fondateurs de l’Antiquité aux récits coloniaux du 16esiècle, du « Grand Tour » aux romans orientalistes, des écritures testimoniales sur l’exil aux fictions critiques du 21e siècle qui interrogent les phénomènes migratoires et les conséquences des crises climatiques, le motif du départ structure des genres qui articulent, chacun, leur propre distinction entre « ailleurs » et « ici », « avant » et « après ». D’un siècle à l’autre, d’une culture à l’autre, « partir » ne recouvre ni les mêmes acceptions ni les mêmes pratiques, impliquant des dimensions tour à tour collectives ou individuelles – intimes parfois même, lorsque le départ, mobilisé de manière métaphorique, évoque en filigrane un voyage intérieur ou une fuite « hors » de soi.

Le colloque parisien des 1er et 2 octobre 2026, intitulé « Poétiques du départ. Débuts, détours, partances », doit nous permettre d’interroger la pluralité des pratiques et des mises en forme esthétiques du départ, mais aussi de sonder ce qui, par-delà les seules spécificités culturelles et temporelles, permet aussi de penser ensemble ces récits.

Le colloque est soutenu par le Fonds d’internationalisation de l’université de la Sarre et par l’unité mixte de recherche THALIM (CNRS / Sorbonne Nouvelle).

Jeudi 1er octobre

9h30 : Sarga Moussa, mot de bienvenue

Anne-Sophie Donnarieix et Hannah Steurer : Introduction

10h30 : PANEL 1. Partir, revenir, rester ? Modération : Matei Chihaia

Elara Bertho

Retours en Afrique : Départs manqués et poétiques du voyage

Anne-Sophie Donnarieix

Départ cartographique.

Récit viatique et construction nationale dans la littérature espagnole (1870-1920)

12h30 : Pause déjeuner

14h00 : PANEL 2. Gestes et rituels du départ. Modération : Karen Struve

Sarga Moussa

« Partir, c’est comme mourir … ».

Le départ et la perte dans le Voyage en Orient (1835) de Lamartine

Veronika Stritzke

Le désir de l’Aufbruch dans la littérature contemporaine de Maurice.

Départ et impossibilités du départ chez Ananda Devi

Hannah Steurer

Faire ses valises : objets du départ, objets en départ

17h : Temps de discussion collective

Vendredi 2 octobre

9h30 : PANEL 3. Départ et écriture. Modération : Paul Strohmaier

Judith Kasper

Vita nova. Zu Roland Barthes’ Vorbereitungen des Romans

Sabine Narr-Leute

Une ‘réécriture’ de l’Antiquité ?

Le motif du départ dans la littérature française contemporaine

Sophia Mehrbrey

Aufbruchsnarrative aus rezeptionsästhetischer Perspektive

12h30 : pause déjeuner

14h : PANEL 4. Corps en fuite : politiques du départ. Modération : Sarga Moussa

Julien Jeusette

Le paradoxe du Vogelfrei. Une archéologie politique du départ

Delphine Edy

Écrire le départ par effraction sur la scène contemporaine

Dominique Rabaté

Désertions et évanouissements

17h : Temps de discussion collective