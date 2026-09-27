Poétiques du départ (colloque international, Sorbonne Nouvelle)

Au fil des siècles, la figuration du départ dans les littératures (européennes) a été est marquée par des imaginaires variés, tant dans leur rapport à l’espace que dans leur configuration temporelle. Des mythes fondateurs de l’Antiquité aux récits coloniaux du 16esiècle, du « Grand Tour » aux romans orientalistes, des écritures testimoniales sur l’exil aux fictions critiques du 21e siècle qui interrogent les phénomènes migratoires et les conséquences des crises climatiques, le motif du départ structure des genres qui articulent, chacun, leur propre distinction entre « ailleurs » et « ici », « avant » et « après ». D’un siècle à l’autre, d’une culture à l’autre, « partir » ne recouvre ni les mêmes acceptions ni les mêmes pratiques, impliquant des dimensions tour à tour collectives ou individuelles – intimes parfois même, lorsque le départ, mobilisé de manière métaphorique, évoque en filigrane un voyage intérieur ou une fuite « hors » de soi.
Le colloque parisien des 1er et 2 octobre 2026, intitulé « Poétiques du départ. Débuts, détours, partances », doit nous permettre d’interroger la pluralité des pratiques et des mises en forme esthétiques du départ, mais aussi de sonder ce qui, par-delà les seules spécificités culturelles et temporelles, permet aussi de penser ensemble ces récits.
Le colloque est soutenu par le Fonds d’internationalisation de l’université de la Sarre et par l’unité mixte de recherche THALIM (CNRS / Sorbonne Nouvelle).
Jeudi 1er octobre
9h30 : Sarga Moussa, mot de bienvenue
Anne-Sophie Donnarieix et Hannah Steurer : Introduction
10h30 : PANEL 1. Partir, revenir, rester ? Modération : Matei Chihaia
Elara Bertho
Retours en Afrique : Départs manqués et poétiques du voyage
Anne-Sophie Donnarieix
Départ cartographique.
Récit viatique et construction nationale dans la littérature espagnole (1870-1920)
12h30 : Pause déjeuner
14h00 : PANEL 2. Gestes et rituels du départ. Modération : Karen Struve
Sarga Moussa
« Partir, c’est comme mourir … ».
Le départ et la perte dans le Voyage en Orient (1835) de Lamartine
Veronika Stritzke
Le désir de l’Aufbruch dans la littérature contemporaine de Maurice.
Départ et impossibilités du départ chez Ananda Devi
Hannah Steurer
Faire ses valises : objets du départ, objets en départ
17h : Temps de discussion collective
Vendredi 2 octobre
9h30 : PANEL 3. Départ et écriture. Modération : Paul Strohmaier
Judith Kasper
Vita nova. Zu Roland Barthes’ Vorbereitungen des Romans
Sabine Narr-Leute
Une ‘réécriture’ de l’Antiquité ?
Le motif du départ dans la littérature française contemporaine
Sophia Mehrbrey
Aufbruchsnarrative aus rezeptionsästhetischer Perspektive
12h30 : pause déjeuner
14h : PANEL 4. Corps en fuite : politiques du départ. Modération : Sarga Moussa
Julien Jeusette
Le paradoxe du Vogelfrei. Une archéologie politique du départ
Delphine Edy
Écrire le départ par effraction sur la scène contemporaine
Dominique Rabaté
Désertions et évanouissements
17h : Temps de discussion collective