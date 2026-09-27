Appareil, n° 30 | 2026 : "Tactilités appareillées. Les opérations du voir et du toucher" (dir. Carole Maigné, Léa Jusseau, Neda Zanetti)

Sous la direction de Carole Maigné, Léa Jusseau et Neda Zanetti

La « main – appareil » des chirurgiens sollicite le certain et le possible, le faire et la rêverie inventive. La main-appareil a une acuité perceptive singulière pour palper, soigner, anticiper, imaginer. Valéry défend une conception très extensive du toucher qui ne se limite pas au contact : la main-appareil fait voir, fait lire, fait sens. Elle inscrit le visible dans la « main-appareil » qui coupe et suture, « habile et instruite à lire, de la pulpe de sa paume et de ses doigts, les textes tégumentaires qui (lui) deviennent transparents », si bien qu’elle « peut dessiner ce qu’elle a touché ou palpé dans son excursion ténébreuse », celle de la vie des organes. Il s’opère un renversement entre le toucher et le voir, puisque la « main-appareil » touche avant de voir et touche pour voir, un primat du faire sur l’idée, où se joue une réversibilité entre le chirurgien et l’artiste comme le souligne Valéry. Lire la suite…

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Sommaire…

Carole Maigné, Léa Jusseau et Neda Zanetti Tactilités appareillées : les opérations du voir et du toucher [Texte intégral]

Marina Leoni Le toucher et la vue chez Condillac [Texte intégral]De l’expérience de pensée à l’expérience vécue

Caroline Pollentier Raconter sans toucher : intelligences haptiques et disparitions tactiles [Texte intégral]

Neda Zanetti Multiples hyperréalistes [Texte intégral]Toucher jusqu’à consommer

Carla Mariana Da Costa La touche au-delà de l’œil et de la main : Cezanne et l’hypothèse du « Pinceau-Encre » [Texte intégral]

Beatriz Sánchez Santidrián « Interdiction de toucher » [Texte intégral]Réflexions artistiques sur l’esthétique de la vitrine, vers une subversion sensorielle

Manon Gille Plier pour voir [Texte intégral]L’enseignement de la visualisation en trois dimensions dans le xixe siècle ouest-européen

Carole Maigné Lumière et exercices du toucher chez Moholy-Nagy [Texte intégral]

Léa Jusseau Anni Albers, l’abstraction au bout des doigts [Texte intégral]