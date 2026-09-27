Après le monde ? / After the World? (A. Gefen & P. Krause dir.) : présentation en ligne avec Markus Messling

Présentation en ligne du volume collectif Après le monde ? Du cosmos aux philosophies pluralistes / After the World? From the Cosmos to Pluralist Philosophies, dirigé par Alexandre Gefen et Pamela Krause (De Gruyter, collection Beyond Universalism / Partager l'universel, vol. 10), le lundi 28 septembre 2026 à 17h00 (heure de Paris), avec Pamela Krause et Markus Messling, directeur de la collection.

Que devient l'idée de « monde » lorsque son unité est mise en doute, par les crises contemporaines comme par les ontologies pluralistes ? Les treize contributions réunies — de Markus Gabriel à Charif Majdalani, en passant par Jocelyn Benoist, Sandra Laugier, Maurizio Ferraris, Frédérique Aït-Touati ou Marie-Laure Ryan — interrogent, entre philosophie, littérature et anthropologie, ce qui peut encore se partager d'un monde commun après la critique de l'universalisme.

La rencontre est ouverte à toutes et tous, sans inscription. Lien de visioconférence : https://visio.numerique.gouv.fr/ixp-ufab-eks

Le volume est disponible en libre accès dans son intégralité : https://www.uplopen.com/books/e/10.1515/9783112257432