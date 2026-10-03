Fabula vient de se doter d'un nouveau moteur de recherche. Si la lenteur du précédent vous décourageait, celui-ci fouille en une dizaine de millisecondes près de trente ans d'archives, soient les quelque 112 000 annonces déjà en ligne, mais aussi les 4 000 comptes rendus parus sur Acta fabula, les 500 articles de Fabula-LhT, les 2 600 textes accueillis au sein des Colloques en ligne, et même les 1 200 fiches de l'Annuaire des chercheurs. Un jeu de filtres permet de trier les résultats déjà classés : par rubrique, type de document ou intervalle chronologique. Faites l'essai, et vous renoncerez à Google pour vos recherches sur la littérature critique.

Dans la foulée, l'index de nos deux revues a été également refondu pour devenir un index général, intégrant les mots clés des articles parus dans Acta fabula, de Fabula-LhT mais aussi désormais dans les Colloques en ligne, soit près de 7000 vrais articles, garantis sans IA (pourvu que ça dure…) et efficacement distingués par un code couleur. Le système d'alertes par courriel a été remis en fonction pour tous les lecteurs qui disposent déjà d'un compte (aussi gratuit que le site), et une nouvelle fonctionnalité voit le jour : "Mon fabula", qui permet de naviguer sur Fabula comme sur une application pour tablette ou smartphone, de définir ses propres usages et alertes, et d'enregistrer des pages pour les lire hors-ligne.

Un nouvel outil d'analyse des tendances est également proposé, accessible depuis la page d'accueil principale. Merci à Alexandre Gefen d'avoir pris l'initiative de cette nouvelle étape dans la modernisation du site.