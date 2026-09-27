Langue française, n° 231, 2026 - 3 : Langue française et pragmatique - Louis de Saussure
Publié le par Léo Mesguich
Langue française n° 231 : Langue française et pragmatique - Louis de Saussure
Consulter le sommaire sur Cairn...
Éditorial
Par Jacques Bres et Céline Vaguer-Fekete
Introduction : le sens pragmatique
Sujet et subjectivité entre pragmatique et énonciation : une question de contexte
Par Georgeta Cislaru
Le rôle de la pragmatique dans le changement syntaxique
Par Pierre Larrivée
Pragmatique lexicale : le rôle des contenus pragmatiques dans la compréhension verbale
Par Jacques Moeschler et Sandrine Zufferey
Pragmatique du sens procédural
Remarques sur la notion d’incongruité et son apport à l’analyse pragmatique de l’expressivité
Faire vrai : réflexions sur la pragmatique épistémique
Par Steve Oswaldet Thierry Herman