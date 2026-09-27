Langue française, n° 231, 2026 - 3 : Langue française et pragmatique - Louis de Saussure

Langue française n° 231 : Langue française et pragmatique - Louis de Saussure





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Éditorial

Par Jacques Bres et Céline Vaguer-Fekete

Introduction : le sens pragmatique

Par Louis de Saussure

Sujet et subjectivité entre pragmatique et énonciation : une question de contexte

Par Georgeta Cislaru

Le rôle de la pragmatique dans le changement syntaxique

Par Pierre Larrivée

Pragmatique lexicale : le rôle des contenus pragmatiques dans la compréhension verbale

Par Jacques Moeschler et Sandrine Zufferey

Pragmatique du sens procédural

Par Louis de Saussure

Remarques sur la notion d’incongruité et son apport à l’analyse pragmatique de l’expressivité

Par Dominique Legallois

Faire vrai : réflexions sur la pragmatique épistémique

Par Steve Oswaldet Thierry Herman