Élisabeth Barillé, Anaïs Nin

Anaïs ment par excès d’énergie vitale, dans son désir d’éprouver toutes les émotions, de tenter toutes les aventures, de fouler tous les lieux, d’endosser tous les rôles, d’être ici et là, dans ce lit et dans l’autre, dans sa volonté de concilier l’irréconciliable.

Anaïs Nin, la femme qui voulait tout vivre. La séduction, les hommes, les femmes, le LSD, le tango ou la psychanalyse. Être intensément, être farouchement entre Paris et New York. Son journal, à la fois miroir et refuge, consigne tout de cette vie multiple, amoureuse et sensuelle. Y compris ce qu’elle tait à ses proches.

Dans ces pages enfiévrées, Élisabeth Barillé fait virevolter Henry Miller, Otto Rank, Chana Orloff, un cortège de figures libres qui ont connu et aimé l’irrésistible Anaïs.

Sélection Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco 2026