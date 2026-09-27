Matéi Visniec : théâtre, politique et recherche-création par la pratique scénique au XXIe siècle. Tendances et horizons régionaux, du local au global (univ. de Crète)

Appel à communications

L’Université de Crète (Laboratoire d’études du théâtre, du cinéma et de la musique – THEKIMS), en collaboration avec le Théâtre Antivaro, a le plaisir d’annoncer l’ouverture de l’appel à communications pour le colloque scientifique international intitulé :

«Matéi Visniec: Theatre, Politics, and Performance-as-Research in the 21st Century.

Regional Trends and Horizons from Local to Global»

« Matéi Visniec : théâtre, politique et recherche-création par la pratique scénique au XXIe siècle. Tendances et horizons régionaux, du local au global »

Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la 2e Résidence internationale d’écriture dramatique Antivaro–Université de Crète, qui se tiendra à Réthymnon, en Crète, du 14 au 21 février 2027.

Le dramaturge arrivera en Crète le 14 février 2027.

Les lundi 15 et mardi 16 février, Matéi Visniec animera un atelier d’écriture créative pour le théâtre. Le mercredi 17 février, les principes abordés au cours de cet atelier seront mis en pratique sur la scène du Théâtre Antivaro.

Le jeudi 18 février aura lieu, à la Bibliothèque centrale publique de Réthymnon, la présentation du nouveau recueil de poésie de l’auteur.

Consacré à l’exploration scientifique et scénique de l’univers dramatique de Matéi Visniec, ainsi qu’à la contribution des périphéries européennes au dynamisme et à l’enrichissement de la vie théâtrale en Europe, le colloque se déroulera le vendredi 19 février 2027, au Centre culturel étudiant Xenia.

Les propositions de communications de 15 minutes sont ouvertes aux universitaires, chercheurs, traducteurs et artistes dont les travaux portent notamment sur le théâtre politique, les pratiques scéniques dans l’œuvre de Visniec, la censure, les méthodologies de mise en scène, la recherche-création par la pratique (practice-as-research), ainsi que le théâtre dans les périphéries européennes.

Matéi Visniec est un dramaturge, poète et journaliste franco-roumain de renom, né en 1956 à Rădăuți, en Roumanie. Il a étudié la philosophie et l’histoire à Bucarest, où il a commencé à écrire de la poésie et des pièces de théâtre, faisant de l’écriture une forme de résistance intellectuelle au régime totalitaire de Ceaușescu. En raison de la rigueur de la censure d’État, toutes ses pièces furent interdites dans son pays natal.

En 1987, il quitte la Roumanie pour la France, où il obtient l’asile politique et s’installe définitivement à Paris, avant d’acquérir la nationalité française. C’est là qu’il commence à écrire directement en français, tout en exerçant pendant plusieurs décennies le métier de journaliste à Radio France Internationale.

Profondément marquée par le théâtre de l’absurde, le surréalisme et l’œuvre de Kafka, son écriture conjugue l’humour grotesque et une réflexion politique incisive. Aujourd’hui, Matéi Visniec compte parmi les dramaturges contemporains les plus traduits au monde. Son œuvre bénéficie d’une large reconnaissance et fait régulièrement l’objet de mises en scène en Grèce.

Comité scientifique

Emmanouil Seiragakis, Professeur associé au Département de Lettres de l’Université de Crète, metteur en scène et comédien

Christine A. Oikonomopoulou, Enseignante-chercheuse au Département d’Etudes théâtrales de l’Université du Péloponnèse

Lina Rozi, Professeure au Département d’études théâtrales de l’Université de Patras

Zoe Ververopoulou, Professeure associée au Département de journalisme et des médias de l’Université Aristote de Thessalonique

Fotis Doussos, Docteur en littérature grecque moderne de l’Université de Crète, écrivain

Eleni Gkini, Docteure de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, programme de master en études théâtrales de l’Université ouverte de Chypre

Nektarios-Georgios Konstantinidis, Docteur de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, chercheur postdoctoral au Département de Lettres de l’Université de Crète

Modalités de soumission

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un résumé de 250 mots, accompagné d’une courte notice biographique, à l’adresse suivante : metapoltheater@gmail.com, au plus tard le 30 novembre 2026.

Langues du colloque : français, anglais et grec.