À la fin des années 1710, sous l’impulsion des libraires hollandais en particulier, grâce encore à l’officialisation du livre obtenue par le marquis de Fénelon en 1717, Les Aventures de Télémaque, complétées par des textes annexes et des images illustratives, accèdent à leur totale visibilité. Débute alors un mouvement de classicisation qui allait ancrer le roman de Fénelon au patrimoine littéraire national, alors qu’il n’avait été connu, au moment de sa genèse, que de quelques lecteurs appartenant au cercle restreint de l’éducation royale. Dans L’Invention d’un livre. Les Aventures de Télémaque de Fénelon illustrées au XVIIIe s., Olivier Leplatre fait l’histoire éditoriale de l'épopée pédagogique de Fénelon, qui est en partie celle d’un livre illustré : portraits d’auteur, frontispices, figures rythmant le récit, les images ont, au XVIIIe siècle, inscrit le texte dans un régime de visibilité riche de propositions imaginaires et d’hypothèses de lecture. L'Atelier de théorie littéraire donne à lire la conclusion de l'ouvrage : "Pour une iconologie de l’illustration".

(Illustr. : Télémaque raconte ses aventures à Calypso. Illustration pour Les Aventures de Télémaque de Fénelon, 1722, Musée du Louvre)