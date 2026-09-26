Prix de thèse Institut Émilie du Châtelet

Appel à candidatures de l'Institut Émilie du Châtelet

PRIX DE THÈSE

Afin de soutenir la jeune recherche et assurer la diffusion des études et des recherches sur le thème "Femmes, sexe et genre", l'Institut Émilie du Châtelet décernera deux prix de thèse d'un montant de 3000 € chacun. Les travaux soumis peuvent émaner de toutes les disciplines des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales concernées par cette problématique.

Cet appel s'adresse aux titulaires d'un doctorat obtenu entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.

Les critères suivants seront pris en compte pour l'évaluation des dossiers:

La qualité de l'apport aux études sur "Femmes, sexe et genre" menée dans la discipline de référence de la thèse;

L'originalité du sujet et la qualité de la démarche scientifique;

La pertinence des résultats;

Les qualités pédagogiques du propos;

La contribution dans le champ de études concernées

Les dossiers seront examinés par un jury d'expert·es appartenant au Comité scientifique de l'IEC. Les thèses devront être rédigées en langue française.

Les candidat·es déposeront auprès de l'IEC un dossier composé des pièces suivantes:

Le formulaire complété (document à télécharger)

Un curriculum vitae (1 page)

Un résumé de la thèse (5000 signes maximum)

Le rapport de soutenance

La thèse qui devra être mise à disposition sous format électronique

Les dossiers sont à déposer par voie électronique avant le 2 novembre 2026 à 18h à l'adresse: PrixdetheseIEC@cnam.fr

Le règlement est disponible sur le site de l'IEC et du CNAM ainsi que le formulaire à joindre.