Séminaire Mérimée (Paris)

SÉMINAIRE « PROSPER MÉRIMÉE »

Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherches sur la Poétique du XIXe siècle, ce séminaire de recherche, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.

Le séminaire se tient de 9 h 30 à 12 h 30, en hybride. Les liens des visioconférences seront communiqués avant chaque séance.

Adresse : 139 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris.

Contact : Antonia FONYI, 17 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, antonia.fonyi@wanadoo.fr

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2026-2027

28 novembre 2026

Michel Arrous, Sorbonne Université

« Mérimée précurseur de la préhaistoire »

Nicolas Chapeau, Université Paris Cité, CERILAC

« "Passer sa vie dans les tribulations".

Trois étonnantes scènes de batailles chez Prosper Mérimée »

30 janvier 2027

Sylvie Thorel, Université de Lille 3

« La restauration selon Mérimée »

Adrián Valenzuela Castelletto, CELLF Sorbonne Université, Universidad de los Andes, Chili

« Quelques approximations autour de la notion de nouvelle.

Mérimée lu par Paul Bourget »

20 mars 2027

Lily Chaunier, Université Sorbonne Nouvelle

« Magies et croyances féminines chez Prosper Mérimée et George Sand.

Regards croisés entre Carmen, Jeanne et La Petite Fadette »

Elena Galtsova, Conseil scientifique du Musée Ivan Tourguéniev

« Les oeuvres de Prosper Mérimée au théâtre soviétique des années 1920-1930.

Entre la conjunctura idéologique et l'art scénique »

29 mai 2027

Alexandre BONAFOS, University of South Carolina

« Violence et culture : formes de la réparation chez Mérimée »

Hans Färnlöf, Université de Stockholm

« Pour une lecture chronotopique de la nouvelle.

L’exemple de Mateo Falcone de Mérimée »