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Événements & colloques
Séminaire Mérimée (Paris)

Séminaire Mérimée (Paris)

Publié le par Marc Escola (Source : Antonia Fonyi)

SÉMINAIRE « PROSPER MÉRIMÉE »

Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherches sur la Poétique du XIXe siècle, ce séminaire de recherche, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.

Le séminaire se tient de 9 h 30 à 12 h 30, en hybride. Les liens des visioconférences seront communiqués avant chaque séance.

Adresse : 139 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris.

Contact : Antonia FONYI, 17 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, antonia.fonyi@wanadoo.fr

  

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2026-2027

 28 novembre 2026

Michel Arrous, Sorbonne Université 

       « Mérimée précurseur de la préhaistoire »

Nicolas Chapeau, Université Paris Cité, CERILAC 

       « "Passer sa vie dans les tribulations".

       Trois étonnantes scènes de batailles chez Prosper Mérimée »

 

30 janvier 2027

Sylvie Thorel, Université de Lille 3 

       « La restauration selon Mérimée »

Adrián Valenzuela Castelletto, CELLF Sorbonne Université, Universidad de los Andes, Chili 

       « Quelques approximations autour de la notion de nouvelle.

       Mérimée lu par Paul Bourget »

 

20 mars 2027

Lily Chaunier, Université  Sorbonne Nouvelle  

       « Magies et croyances féminines chez Prosper Mérimée et George Sand.

       Regards croisés entre Carmen, Jeanne et La Petite Fadette »

Elena Galtsova, Conseil scientifique du Musée Ivan Tourguéniev 

       « Les oeuvres de Prosper Mérimée au théâtre soviétique des années 1920-1930.

       Entre la conjunctura idéologique et l'art scénique »

 

29 mai 2027

Alexandre BONAFOS, University of South Carolina 

« Violence et culture : formes de la réparation chez Mérimée » 

Hans Färnlöf, Université de Stockholm  

« Pour une lecture chronotopique de la nouvelle. 

L’exemple de Mateo Falcone de Mérimée » 

 