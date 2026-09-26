Séminaire Mérimée (Paris)

SÉMINAIRE « PROSPER MÉRIMÉE »
Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherches sur la Poétique du XIXe siècle, ce séminaire de recherche, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.
Le séminaire se tient de 9 h 30 à 12 h 30, en hybride. Les liens des visioconférences seront communiqués avant chaque séance.
Adresse : 139 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris.
Contact : Antonia FONYI, 17 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, antonia.fonyi@wanadoo.fr
PROGRAMME DE L’ANNÉE 2026-2027
28 novembre 2026
Michel Arrous, Sorbonne Université
« Mérimée précurseur de la préhaistoire »
Nicolas Chapeau, Université Paris Cité, CERILAC
« "Passer sa vie dans les tribulations".
Trois étonnantes scènes de batailles chez Prosper Mérimée »
30 janvier 2027
Sylvie Thorel, Université de Lille 3
« La restauration selon Mérimée »
Adrián Valenzuela Castelletto, CELLF Sorbonne Université, Universidad de los Andes, Chili
« Quelques approximations autour de la notion de nouvelle.
Mérimée lu par Paul Bourget »
20 mars 2027
Lily Chaunier, Université Sorbonne Nouvelle
« Magies et croyances féminines chez Prosper Mérimée et George Sand.
Regards croisés entre Carmen, Jeanne et La Petite Fadette »
Elena Galtsova, Conseil scientifique du Musée Ivan Tourguéniev
« Les oeuvres de Prosper Mérimée au théâtre soviétique des années 1920-1930.
Entre la conjunctura idéologique et l'art scénique »
29 mai 2027
Alexandre BONAFOS, University of South Carolina
« Violence et culture : formes de la réparation chez Mérimée »
Hans Färnlöf, Université de Stockholm
« Pour une lecture chronotopique de la nouvelle.
L’exemple de Mateo Falcone de Mérimée »