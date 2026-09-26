Visibilité et silence. Autour de Sous nos regards (Lausanne)

Le 25 novembre, une journée d'étude se tiendra de 13h 45 à 17h 00 au Château de Dorigny (campus de l'Unil), consacrée à une réflexion interdisciplinaire à propos du livre Sous nos regards. Récits de la violence pornographique (Le Seuil, 2025), dans le cadre du projet "Invues. Images, littérature, théorie" dirigé par Marie Kondrat.

Au croisement des approches littéraires, sociales et philosophiques du témoignage, des études de genre et de l'invisibilité sociale, la journée, sous la forme d'une discussion suivie, permettra de se pencher sur cette mise en voix et en récit des témoignages des plaignantes de deux affaires judiciaires récentes mettant en cause l'exploitation au sein du milieu pornographique.

Dans l’ouvrage Sous nos regards. Récits de la violence pornographique (Le Seuil, 2025), quinze autrices donnent voix par l’écriture à seize femmes tombées dans l’engrenage du « porno d’abattage » (Christelle Taraud). Deux affaires judiciaires récentes (les affaires « Jacquie et Michel » et « French Bukkake ») ont révélé l’ampleur et la violence systémique de ces pratiques d’exploitation. Alors qu’un procès est en cours en France, les récits rassemblés dans Sous nos regards racontent l’expérience de ces victimes et leurs tentatives de reconstruction face à une violence extrême, longtemps invisibilisée.

Le programme de la journée consistera en une discussion suivie et organisée à partir du livre sous la forme d'une table-ronde. Le débat s’inscrit dans le cadre du projet de recherche "Invues", consacré aux métaphores sociales et politiques du silence et de l’invisibilité et aux dispositifs littéraires de la voix et du regard dans la période contemporaine. L'argumentaire de cette journée repose sur des interrogations paradoxales que ce livre met particulièrement en exergue: comment la visibilité entrave-t-elle l'agentivité ? Comment les métaphores littéraires de la voix et du regard sont-elles mobilisées dans les récits de témoignage et dans une écriture directement engagée sur le terrain juridique? Comment la littérature peut-elle prendre en charge la description de la violence du dispositif médiatique de la pornographie ? Selon quels procédés la littérature peut-elle, et à quel prix, faire voir et faire entendre celles dont la surexploitation de l'image rend paradoxalement invisibles ? La littérature permet-elle de faire entendre celles qu'on ne voit plus à force de les regarder ?

Pour aborder ces questions, les membres de l'équipe du projet "Invues" s'entretiendront avec des spécialistes de l'invisibilité sociale, du témoignage, du male gaze et des violences sexuelles en littérature.

Intervenants : Charlotte Lacoste (Université de Lorraine), Guillaume Le Blanc (Université Paris-Est Créteil), Anne-Claire Marpeau (Université de Strasbourg), Mathilde Zbaeren (Université de Lausanne).

Le programme consistera en une discussion longue sous forme de table-ronde. Entrée libre au Château de Dorigny

13h45: présentation des invité•es et du livre

14h: début de la discussion

15h30: pause

15h45: reprise des discussions, avec le public

17h : fin de la journée

La journée se finit avec l'invitation à 18h30 à une lecture-rencontre avec les autrices du livre au Palais de Rumine en ville de Lausanne, organisée en partenariat avec le Laboratoire Histoire & Cité et le Bureau de l'Égalité de l'Unil. Plus d'informations et inscription à la lecture rencontre…