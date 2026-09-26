M. Porret (éd.), L'Esprit européen

Préface de Porret Michel

En 1946, dans une Europe en ruines, renouer le dialogue international devient urgent. Des intellectuels de tous horizons rejoignent à Genève un public engagé, dans un seul but : forger une Europe unie. Les Rencontres internationales de Genève (RIG) étaient nées et avec elles, le premier grand forum pour la paix et la coopération européenne, d’où émergeront les réflexions qui mèneront à la création du Conseil de l’Europe.

Les RIG n’ont cessé depuis lors de stimuler le dialogue autour des grands enjeux sociaux et culturels ; outre les neuf conférenciers de la première édition y ont participé, parmi bien d’autres, Gaston Bachelard, Erwin Schrödinger, Michel Serre, Mircea Eliade, Georges Steiner, Shirin Ebadi et Aurélien Barrau.

L’Esprit européen reprend les interventions des neuf conférenciers de 1946 : Julien Benda, Francesco Flora, Jean-Rodolphe de Salis, Jean Guéhenno, Denis de Rougemont, Georg Lukacs, Stephen Spender, Georges Bernanos et Karl Jaspers. Publiées en 1947 aux Éditions La Baconnière (avec le compte-rendu des débats qui les avaient suivies, non repris ici), ces conférences sont accompagnées dans la présente édition d’une préface de Michel Porret, historien moderniste et président des RIG.