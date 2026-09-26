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Imaginaires poétiques - imaginaires politiques. Séminaire de l'équipe LIPO (Paris Nanterre)

Imaginaires poétiques - imaginaires politiques. Séminaire de l'équipe LIPO (Paris Nanterre)

Publié le par Marc Escola (Source : Louise Bernard)

Séminaire de l’équipe LIPO (UPN), 2026 - 2027 : Imaginaires poétiques - imaginaires politiques

Les vendredis de 10h à 13h. 

Université Paris Nanterre, bâtiment Ricoeur, Salle des Conseils. 

Vendredi 09 octobre - Séance animée par Karen Haddad
Carole Boidin et Mounira Chatti : « Littératures maghrébines en comparaisons : langues, héritages, politique. La question du corpus dans deux chantiers de recherche. »

Vendredi 6 novembre
Nicolas Bourbon : Intervention en tant que vice-président Égalité, inclusion et non-discrimination.
Giovanni Salvagnini Zanazzo : « La subjectivité négative : définition et perspectives d’une notion égologique entre littérature française et littérature italienne au XXe siècle » 

Vendredi 4 décembre
Emma Lup et Philippe Zard : « Réflexion sur les figures prophétiques dans les littératures juives du XXe siècle » 

Vendredi 26 février 
Aurore Turbiau : « Faire sauter la littérature : armer, désarmer l'engagement littéraire féministe »  

Anne Debrosse : « Et si les femmes avaient tout créé ? Un certain imaginaire de la création féminine (Antiquité-époque moderne) »  

Vendredi 19 mars : 
 Sylvie Parizet : Titre à venir 

Date à définir  - Séance « Littérature et sciences humaines » animée par Clotilde Thouret 
 Sylvaine Guyot : « Mettre en scène le matrimoine. Quelques propositions pour une  histoire sensible du littéraire »

Vendredi 21 mai : Séance animée par Carole Boidin
 Stefania Cubeddu-Proux : Titre à venir  

Vendredi 25 juin : 
Gatien Gambin et Clotilde Thouret : « Des fictions du plan B spatial au théâtre : la scène est-elle un bon vaisseau pour quitter la Terre ? »