Journée d'études : Oliver Rohe : une écriture du déplacement (univ. de Tours)
Journée d'études : Oliver Rohe, une écriture du déplacement
Organisée par Maryline Heck (Université de Lille)
Programme
10h30 : accueil des participant·e·s
10h45 : Maryline Heck (Université de Lille) : introduction
11h-12h15 : 1e session :
Mathieu Larnaudie (Paris) : « À défaut d’origine »
Lucie Taïeb (Université d’Orléans) : « En français dans le texte : l’écriture comme exercice de dépossession »
12h15-14h : pause déjeuner
14h-15h15 : 2e session :
Arno Bertina (Paris) : « Un peuple en petit, roman courageux »
Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux-Montaigne) : « Déplacements critiques et accents théoriques dans les textes d’Oliver Rohe »
15h15-15h30 : pause
15h30-16h45 : 3e session :
Aurélie Adler (Université de Picardie-Jules Verne) : « « Écrire la guerre à hauteur d’adolescent (Un peuple en petit, Chant balnéaire) »
Nicole Caligaris (Paris, Esadhar Le Havre) : « Remise à jour d’une énigme »
16h45-17h : pause
17h-18h : 4e session :
Maryline Heck et Estelle Mouton-Rovira : entretien avec Oliver Rohe
Lieu:
Bibliothèque Universitaire (5e étage), 3 rue des Tanneurs, 37000 Tours, France