Journée d'études : Oliver Rohe : une écriture du déplacement (univ. de Tours)

Journée d'études : Oliver Rohe, une écriture du déplacement

Organisée par Maryline Heck (Université de Lille)

Programme

10h30 : accueil des participant·e·s

10h45 : Maryline Heck (Université de Lille) : introduction

11h-12h15 : 1e session :

Mathieu Larnaudie (Paris) : « À défaut d’origine »

Lucie Taïeb (Université d’Orléans) : « En français dans le texte : l’écriture comme exercice de dépossession »

12h15-14h : pause déjeuner

14h-15h15 : 2e session :

Arno Bertina (Paris) : « Un peuple en petit, roman courageux »

Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux-Montaigne) : « Déplacements critiques et accents théoriques dans les textes d’Oliver Rohe »

15h15-15h30 : pause

15h30-16h45 : 3e session :

Aurélie Adler (Université de Picardie-Jules Verne) : « « Écrire la guerre à hauteur d’adolescent (Un peuple en petit, Chant balnéaire) »

Nicole Caligaris (Paris, Esadhar Le Havre) : « Remise à jour d’une énigme »

16h45-17h : pause

17h-18h : 4e session :

Maryline Heck et Estelle Mouton-Rovira : entretien avec Oliver Rohe

Lieu:

Bibliothèque Universitaire (5e étage), 3 rue des Tanneurs, 37000 Tours, France