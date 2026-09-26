"Séparations" : journée d'étude du CRHI (univ. Côte d'Azur, Nice)

Les doctorant·e·s du CRHI (Centre de Recherche en Histoire des Idées, Université Côte d'Azur) ont le plaisir de vous convier à leurs prochaines journées d’étude, sur le thème :

« Séparations »

les mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2026,

à l'Université Côte d'Azur

Entrée libre

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ARGUMENTAIRE

Le concept de séparation est un défi pour la philosophie, qui fait rarement l'objet d'une attention spécifique. Au-delà de la diversité des réalités qu'il désigne, il oblige à penser ensemble la perte de l'union ou de l'appartenance, et le gain de l'identité ou de l'individualité. À cette équivocité s’ajoute un double paradoxe. D'un point de vue statique, le séparé ne peut pas ne pas conserver quelque chose du tout dont il provient, ne serait-ce que sur le mode de l'avoir été. D'un point de vue dynamique, la séparation est un engendrement, c'est-à-dire un événement ou un acte intentionnel qui suppose un état antérieur de non-séparation. Elle est donc à la fois originelle et temporelle, nouveauté et succession.

Est-il alors possible de penser métaphysiquement l’existence d’une séparation réelle ou absolue ? La question de la séparation n'est-elle pas en fin de compte celle de l’absolu lui-même, rejouant ainsi le problème du dualisme du monisme ? Ce schème se décline aussi sur d'autres plans. Par exemple en philosophie morale, où le mouvement de la relation éthique implique la séparation du Même et de l'Autre, de l'être et du devoir être, mais aussi leur originaire proximité. Ou encore en philosophie politique, la séparation est tout à la fois la condition de l'autonomie et de l'indépendance, et la source des conflits.

A travers ces questions, nos journées d'études se proposent de montrer comment la philosophie peut nous aider à penser, à comprendre et à vivre, à l'aune de ce paradoxe de la séparation, les séparations concrètes qui parsèment nos vies, et qui concernent à la fois des processus naturels et nécessaires comme le sevrage de l'enfant et la division cellulaire, ou culturels et contingents comme la séparation des pouvoirs ou la fin d'une amitié.

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PROGRAMME

Mercredi 14 octobre — 13h30-17h30

Première variation : Esthétique de la séparation

13h30 — Accueil et mots de présentation

14h — Rodolphe Olcèse (Université Jean Monnet), conférence plénière :

« Esthétique de la séparation »

15h — Pause café

15h15 — Mozhdeh Sameti (Université de Szeged) :

« La séparation comme principe esthétique : de la distinction platonicienne entre diégèse et mimésis à la crise du drame moderne »

16h — Alysée Le Druillenec (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UC Louvain) :

« “Anathema sit!” : approche iconologique du bannissement sacré du monde catholique post-tridentin »

16h45 — Table ronde animée par Pierre-Alexis Sautou

Jeudi 15 octobre — 9h-18h

Deuxième variation : Politique de la séparation

9h — Marie d'Audibert (Université Côte d'Azur) :

« Entre séparation proclamée et liaison avérée : le cas des femmes à l'âge de l'IAG »

9h45 — Pause café

10h — Marie Augustine (Université Paris Nanterre) :

« La séparation : rupture du soi ou condition de la relation ? »

10h45 — Nabil Bou Jaoude (FernUniversität, Hagen) :

« La séparation altérologique, une urgence postcoloniale »

11h30 — Table ronde animée par Pierre-Alexis Sautou

12h — Pause déjeuner

Troisième variation : Métaphysique de la séparation

14h — Nicolas Duffau (Université de Créteil) :

« Séparation et identification à la nature chez Jean-Jacques Rousseau »

14h45 — Misel Jabin (Université Bordeaux Montaigne, ENS Lyon) :

« La psychologie du Timée : une réponse au problème de la séparation du Phédon de Platon ? »

15h30 — Pause café

15h45 — Étienne Ménard (Université Marie et Louis Pasteur) :

« Deux modèles de la séparation dans les physiques présocratiques »

16h30 — Orion Chatziargyros (ENS-PSL) :

« La notion de séparation (Absonderung) dans la philosophie de l'identité de Schelling »

17h15 — Table ronde et clôture

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Co-organisateurs : Casimir Lejeune, Alessandra Randazzo, Valentin Poncet, Maéva Guardia, Yorick Secretin, Marie d'Audibert, Irène Ranson.