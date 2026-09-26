Jean Pascal Gay, Lavenia Vincenzo, Sylvain Parent, Inquisitions. Punir, pardonner et surveiller (XIIIᵉ - XXIᵉ siècle)

Pendant plus de sept siècles, l’Inquisition a profondément marqué les sociétés où elle s’est implantée, de l’Europe aux confins de l’Asie ou des Amériques. Conçue pour défendre la foi, elle s’appuyait sur des juges redoutés, chargés de traquer les déviants et les hérétiques partout où ils se trouvaient, oscillant entre châtiment des coupables endurcis et réconciliation des pénitents.

Souvent décriée et crainte, accusée d’arbitraire, de pratiquer la torture ou de conduire au bûcher, comment a-t-elle pu connaître une telle longévité ? L’une des clés de son succès fut la mise en place d’un appareil bureaucratique toujours plus efficace, faisant des tribunaux de la foi de puissants instruments de coercition, de contrôle social et de surveillance de la pensée et des populations.

Des premiers développements médiévaux jusqu’au Saint-Office contemporain, l’Inquisition n’a cessé d’évoluer et de s’adapter aux réalités de son temps. C’est cette histoire plurielle et foisonnante qui est retracée dans ces pages, histoire dont on mesure combien, par-delà la seule « légende noire », qu’alimentent la littérature, la peinture ou le cinéma, elle est en réalité étroitement liée à celle des pouvoirs publics.

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