Barbara Cassin, Les mots qui fuient

L’oubli commence par les noms propres. Où fuient les mots ? Et comment les en empêcher ? Le peut-on vraiment ? Qu’est-ce que vieillir fait au langage ?

Barbara Cassin est allée poser ces questions à des interlocuteurs qui, toutes et tous, ont à travailler avec les mots et la mémoire.

Elle a ainsi dialogué avec un poète, Michel Deguy ; des neuroscientifiques : Laurent Cohen, Raphaël Gaillard et Marc Verny ; un psychanalyste, ou plutôt deux, Françoise Gorog et Jean-Jacques Gorog ; une cinéaste polyglotte, Nurith Aviv ; un mathématicien-philosophe, Alain Badiou ; une anthropologue, Vinciane Despret. Et même plusieurs intelligences artificielles, pilotées par l’ethno-computationnaliste Daphné Marnat.

L’oubli est-il la condition de la mémoire ? En s’interrogeant sur les mots qui fuient, Barbara Cassin explore pour de bon l’âge qu’on a et l’époque qu’on vit.

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