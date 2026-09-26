Littérature, n° 223 : « Judith Schlanger, une vie dans les livres » (dir. Marc Escola et Christophe Pradeau)

"Judith Schlanger se sera résolument tenue dans les marges, aux bords des disciplines : la philosophie d’abord, l’histoire culturelle ensuite et enfin les études littéraires. L’entretien que nous publions dans le présent numéro s’attache principalement, on le verra, à établir les gains et les pertes que comporte ce positionnement de franc-tireur, de « touriste ou de pirate ». L’œuvre de Judith Schlanger est une œuvre qui a été importante, et même décisive, pour de nombreux lecteurs, dont nous sommes, et qui continue à l’être, ce dont témoigne, année après année, la parole d’étudiants pour qui la découverte de La Vocation ou de La Mémoire des œuvres aura fait événement [...].

Si nul éditeur ne s’est senti tenu d’accompagner durablement la route de Judith Schlanger, ses livres sont passés de mains en mains comme autant de témoins, avant d’aller pour certains d’un éditeur à un autre ; son œuvre s’est ainsi agrégée plusieurs générations de lecteurs, formant cercle autour de ses titres les plus marquants. Le présent sommaire de Littérature fait le pari que l’œuvre entier est aujourd’hui à même de fédérer ses différents publics [...].

Assez paradoxalement, en se tenant obstinément dans les marges, ou dans l’entre-deux, aux bords de la philosophie et de l’épistémologie, aux bords des études littéraires et de l’herméneutique, mais aussi, à bien des égards, aux bords de l’autobiographie, Judith Schlanger aura réussi à écrire des livres qui s’imposent aux lecteurs comme une expérience du dedans. Les lisant, nous sommes plongés au cœur de l’englobant culturel, dans la littérature, mais cette expérience du dedans n’est pas celle d’une intimité aveugle ; bien au contraire : les livres de Judith Schlanger sont de ceux où l’on s’éclaire ; la lisant, nous y voyons plus clair dans la vie des œuvres, comme en nous-mêmes ; l’expérience du dedans est aussi et surtout un dessillement." (extrait de la Présentation de Marc Escola et Christophe Pradeau)

Sommaire en ligne sur Cairn...

Éditorial

Par Jacques Neefs

Présentation. Une vie dans les livres

Par Christophe Pradeau et Marc Escola

Bibliographie de Judith Schlanger (nov. 2025)

Établie par C. Pradeau et M. Escola avec l’aide de l’autrice

Par Christophe Pradeau et Marc Escola

Le séjour des livres

Entretien de Judith Schlanger avec Christophe Pradeau

Judith Schlanger, une aventure au bord de l’épistémologie

Par Frédéric Fruteau de Laclos

Les métaphores de l’organisme ou le pouvoir impur de la langue

Par Marion Bianconi

Des œuvres en maintenance

Par Bernadette Bensaude-Vincent

« Un terrain de chance et un terrain de risque »

Par Isabelle Daunais

« Une fluide épaisseur » : sur la substance de la pensée

Par Marielle Macé

De la bibliothèque intérieure à la mémoire des œuvres

Par Jean-Louis Jeannelle

L’évidence du lyrisme

Par Ilaria Vidotto

La lecture est poreuse : se souvenir des livres lus

Par Marc Escola