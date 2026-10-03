L'Afrique au Moyen Âge

L’histoire des sociétés africaines au Moyen Âge reste en grande partie méconnue. Sans doute cela tient-il au caractère éclaté des connaissances, reflet d’une documentation fragmentaire et diverse, composant les pièces éparpillées d’un immense puzzle à jamais incomplet. Dans Les sociétés africaines au Moyen Âge. Une nouvelle histoire (Gallimard), François-Xavier Fauvelle s’attache à résoudre un certain nombre d’énigmes. Comment expliquer l’extrême hétérogénéité sociale, politique, religieuse ou linguistique qui singularise l’Afrique médiévale ? De quelles manières les sociétés africaines contribuent-elles aux circulations intellectuelles et commerciales globales du Moyen Âge ? Quelle place y occupe la traite des esclaves avant la mise en place de la traite atlantique ? Ou encore, pourquoi les capitales de vastes empires, décrites avec précision dans les sources, ont-elles pu s’effacer peu à peu des paysages et disparaître des mémoires ? Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…
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Publié le par Marc Escola