À l’heure où l’adjectif "immersif" semble devenu le gage de qualité d’expositions artistiques et de gadgets numériques, l’étude du potentiel immersif du son est pourtant délaissée par les sciences humaines. Dans Immer-son. Écouter aux pages des romans (Jane Eyre et Dracula), Anaïs Martin élabore le concept d’immer-son, à savoir la façon dont le son facilite l’immersion, et soutient que l’écoute d’un roman est tout aussi importante que sa lecture, en montrant comment les écritures de Charlotte Brontë et Bram Stoker stimulent l’imagination auditive des lecteurs et renforcent leur immersion dans les univers fictifs de Jane Eyre et Dracula. L’étude conjointe de ces romans et de leurs adaptations radiophoniques françaises souligne par ailleurs comment leurs paysages sonores prennent vie en changeant de médium. Entre textualisation du son et sonification du texte, cet ouvrage intermédial s’inscrit donc dans le champ des études sonores, en y apportant l’éclairage d’analyses littéraires et radiophoniques, afin de proposer une nouvelle lecture de Jane Eyre et Dracula, avec les oreilles grand ouvertes. Le sommaire de l'ouvrage est d'ores-et-déjà accessible en ligne sur OpenEdition directement depuis Fabula…
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Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne