Irène après Jérôme

Au lendemain de la mort du directeur des éditions de Minuit, Jean Échenoz avait fait paraître un récit sobrement intitulé Jérôme Lindon, qui compte parmi ses plus beaux livres. Peu après lui, Jean-Philippe Toussaint en avait donné un saisissant portrait dans un chapitre de L'urgence et la patience. Mathieu Lindon aura mis de son côté plusieurs années à se décider avant de faire paraître Une archive sous la livrée blanche des… éditions POL, pour se constituer en archive vivante de la famille Lindon tout autant que de la "famille des auteurs" Minuit, dont Sam (Samuel Beckett), Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Jean Echenoz, et beaucoup d’autres. C'est aujourd'hui à celle qui avait succédé à Jérôme Lindon à la tête des éditions de Minuit et qui nous a quitté en décembre 2025 que Vincent Almendros rend un pudique hommage sous le titre Signé Irène.
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Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne