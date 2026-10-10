Le bleu dans les yeux de Francis Ponge

On connaît la prédilection d’Anouchka Vasak pour les nuages et les météores, au sens astronomique et météorologique. Entre histoire de l’art et histoire des sciences, elle poursuit un travail de longue haleine sur les qualités impalpables, immatérielles, dont un essai était venu rendre compte sous le titre 1797. Pour une histoire météore (Anamosa, 2022). Dans son nouveau livre, Le lieu du bleu. Enquête sur un ciel de Provence, qui paraît chez le même éditeur, elle met ses pas dans ceux de Francis Ponge, en quête d'une description de l’émotion provoquée par un ciel bleu. Se réclamant des démarches de Georges Perec (observation d’un point fixe, épuisement d’un lieu), de Jean-Christophe Bailly (en mouvement, le palimpseste) et de Martin de la Soudière ("arpentage" ethnographique d’un territoire), Anouchka Vasak produit ainsi un récit expérimental, mystérieux et ludique sur notre appréhension du monde.
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Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne